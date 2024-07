Toutes les chansons du Flic de Beverly Hills : Axel F.

Le Flic de Beverly Hills 4 est sorti aujourd’hui sur Netflix, et on vous donne sa bande son pour prolonger un peu plus le plaisir.

Eddie Murphy a de nouveau foulé le sol de Berverly Hills pour un quatrième film sorti directement sur Netflix le 3 juillet. Quarante ans après sa première enquête, Axel Foley a en effet repris du service pour le plaisir des abonnés de la plateforme de streaming, et il ne l’a pas fait seul : de nombreux artistes ont accompagné ses péripéties avec d’excellentes chansons.

La franchise est connue pour son affinité avec la musique. De Bob Seger à Glenn Frey, en passant par The Pointer Sisters ou Lil Nas X, le dernier long-métrage en date, Axel F., ne s’est pas gêné pour remettre une pièce dans le juke-box et ajouter une ambiance particulière aux aventures de notre lieutenant préféré : on vous en a dressé la liste détaillée.

Quelles sont les chansons de Beverly Hills : Axel F. sur Netflix ?

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste détaillée des différents artistes se partageant la vedette sur la bande-son :

‘The Heat is On’ par Glenn Frey

‘Shakedown’ par Bob Seger

‘Hot in the City’/’Players’ par Billy Idol et Coi Leray

‘Neutron Dance’ par The Pointer Sisters

‘Family Affair’ par Mary J. Blige

‘Milkshake’ par Kelis

‘La Manera de Vivir’ par Noyse/Aestro

‘Helen’ par Qasim Naqvi

‘Maneater’ par Patricio Castillo

‘Here We Go!’ par Lil Nas X

‘I Don’t F**k With You’ par Sean Paul avec E-40

‘Energy’ par iZNiik

Pour la musique originale, c’est Lorne Balfe qui l’a signée – après être apparu au générique de films comme Bad Boys et Mission: Impossible.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F est disponible sur Netflix depuis le 3 juillet 2024. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller jeter un coup d’œil du côté de la liste des films et des séries qui sortent en streaming ce mois-ci.