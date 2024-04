Tyler Rake 3 : bonne nouvelle pour la suite du film Netflix

Joe Russo a partagé une mise à jour prometteuse pour le troisième opus de Tyler Rake sur Netflix, confirmant qu’il reste juste un détail à régler avant que la production ne puisse commencer.

Juste après la sortie du second volet en juin 2023, Netflix avait confirmé que Tyler Rake 3 était d’ores et déjà en cours de développement chez le géant du streaming. Un développement qui continue son petit bonhomme de chemin, c’est pourquoi les fans de la franchise d’action portée par le célèbre Chris Hemsworth seront ravis d’apprendre ces récentes bonnes nouvelles concernant la suite.

Joe Russo (des frères Russo) a écrit les deux premiers films de la saga. S’adressant à GamesRadar+, Russo a confirmé qu’il reviendrait pour écrire le scénario du troisième film et a également révélé que le projet avançait bien. Mais l’équipe doit maintenant faire face à un obstacle de taille, à savoir trouver un planning qui conviendra à tout le monde, et notamment à la star de la franchise. Russo avait alors déclaré ceci à ce sujet :

“Oui, nous sommes actuellement en train de le développer, en essayant de caler l’emploi du temps de Chris. Sam Hargrave est de retour à la réalisation. C’est une franchise intéressante parce que c’est un personnage très blessé émotionnellement, donc je pense qu’il y a de bonnes histoires à raconter en ce qui concerne son passé, et, vous savez, sa relation à la violence est celle qui est construite autour de l’auto-dépréciation et de la culpabilité. Cela ajoute donc beaucoup de texture, je pense, ce qui nous permet de raconter plus d’histoires à son sujet.”

Les films Tyler Rake se sont avérés être un véritable succès pour Netflix, avec le premier film attirant environ 135,7 millions de vues, ce qui en fait l’un des films les plus regardés de la plateforme. Tyler Rake 2 n’est pas loin derrière, ayant atteint 129,3 millions de vues dans les 66 premiers jours après sa sortie.

Les films Tyler Rake, qui sont basés sur les comics Ciudad d’Ande Parks, suivent donc Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake, un mercenaire qui faisait partie des forces spéciales australiennes et qui se lance dans des missions de sauvetage mortelles afin de sauver celles et ceux qui en ont bien besoin. Le premier film de 2020 le voyait sauver le fils d’un baron du crime indien, tandis que la suite le faisait sauver une famille qui lui était proche.

