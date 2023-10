Gen V : Qui est Victoria Neuman, l’inquiétante femme de l’épisode 7 ?

Tout semble s’accélérer dans Gen V, la série spin-off de The Boys sur Amazon. Les étudiants enchaînent les révélations choquantes, et l’une d’elles concerne un personnage ambivalent. Qui est vraiment Victoria Neuman ?

Gen V a clairement amorcé son virage vers la fin de sa première saison, et les scénaristes viennent de donner un solide coup de fouet à l’intrigue. Le Virus et la Forêt sont enfin complètement connus de nos étudiants préférés, Sam et Cate commencent à s’affirmer en prenant un tournant inquiétant, et Marie continue d’en apprendre sur elle, ses capacités et le monde qui l’entoure, quitte à perdre peu à peu son innocence.

Alors que le groupe s’est séparé pour mieux contre-attaquer le corps enseignant pourri jusqu’à l’os, apparaît un nouveau personnage dont la position pourrait être déterminante pour sauver les victimes de l’hôpital souterrain de l’université Godolkin : Victoria Neuman. Mais qui est cette étrange femme exactement ?

Qui est Victoria Neuman dans l’univers de The Boys ?

Victoria Neuman est apparue pour la première fois dans la saison 2 de The Boys et beaucoup de ses actions ont eu des conséquences importantes sur la série. Se présentant d’abord comme une alliée de l’équipe des Boys, on découvre finalement sa vraie nature : elle est une Super, et n’hésite pas à exploser les têtes de ceux qu’elle considère comme des menaces.

Elle manigance sans arrêt, contre les Supers mais aussi contre ceux qui ne possèdent pas de pouvoirs. Son objectif semble avant tout la sécurité, d’elle et de sa fille – au point même de lui injecter le Composé V en espérant lui offrir de quoi se protéger. Et si quelqu’un a le malheur de lui parler de l’Institut Red River, l’endroit où les orphelins et autres Supers malaimés sont envoyés (et auquel Marie a échappé en entrant à Godolkin), elle n’hésite pas à lui faire perdre la tête. Littéralement.

Pourquoi l’apparition de Victoria Neuman est importante dans l’épisode 7 de Gen V ?

sony/amazon

C’est en pleine campagne présidentielle que Victoria Neuman apparaît dans Gen V. Elle évoque son passé au foyer Red River auprès de Marie, et à ce point commun s’en ajoute un autre : Victoria semble posséder exactement le même pouvoir que l’étudiante.

La révélation est loin d’être anodine, car la femme politique était surtout connue pour sa capacité à faire sauter les têtes (elle nous donne d’ailleurs un aperçu de cette technique à la fin de l’épisode 7). Si le personnage semble s’en aller pour de bon à la fin de l’épisode et ne réapparaîtra probablement pas dans le final, son passage aura marqué Gen V mais aussi The Boys.

D’une part, parce qu’on apprend ainsi que Marie Moreau peut très certainement elle aussi faire exploser des têtes, comme elle l’avait fait pour le pénis de l’étudiant qui avait tenté de la violer. D’autre part, parce que Victoria Neuman, qui est un personnage important de The Boys, a désormais en sa possession le Virus capable de décimer tous les Supes. Ce retournement de situation semble concorder avec l’annonce des scénaristes, lorsqu’ils affirmaient que la fin de Gen V offrirait une transition vers la saison 4 de The Boys. On risque donc bien de retrouver le Virus dans l’univers adapté des comics…

