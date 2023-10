Gen V : l’épisode final du spin-off de The Boys promet du sang et des larmes

Gen V, le spin-off en huit épisodes de The Boys va bientôt tirer sa révérence, et ce sera douloureux. Un campus en plein chaos et des décisions déchirantes, Amazon a révélé les premières images du final et les fans commencent à flipper.

Gen V nous a emmenés dans des lieux jusqu’alors méconnus de l’univers de The Boys, la série sur Amazon qui adapte les comics du même nom. Ce spin-off a su relever le défi et trouver un public enthousiaste, tandis qu’on nous présentait les étudiants de l’université Godolkin, un campus géré par Vought pour accueillir et éduquer les jeunes Supes. Dans une ambiance très X-Men, ce sont Marie, Jordan, Emma, Andre, Sam et Cate qui ont ainsi rejoint la grande famille des surhumains.

Les personnages sont très vite devenus les chouchous des fans. Aux romances inévitables se sont greffées des intrigues rappelant fortement les complots de The Boys, les héros luttant contre les ambitions démesurées ou les idéaux tordus du corps enseignant, de Vought, des adultes en général. Et au fil des épisodes, les spectateurs ont fini par découvrir aux côtés des étudiants les secrets de la Forêt, ou les faces cachées de pas mal de leurs mentors.

Forcément, quand on se fait trahir trop souvent, on finit par péter un câble. Et il semblerait bien que certains dans le groupe des héros soient un peu plus motivés que d’autres pour faire payer les responsables. Le teaser de l’épisode final est disponible, et il fait flipper. Ça va saigner.

Épisode 8 de Gen V : à quoi doit-on s’attendre ?

sony/amazon prime video

Les premières images dévoilées par Amazon pour l’épisode 8 de Gen V (dans la catégorie “Extras” de Prime Video) suggèrent une révolte des étudiants contre le campus et ses dirigeants. Alors que le groupe jusque-là uni des héros avait toujours bossé pour un même objectif, il semblerait que deux personnes aient décidé de faire bande à part : Cate et Sam.

La première a longtemps dû ravaler son sens moral pour obéir aux ordres d’Indira Shetty, qui n’hésitait pas à la manipuler en profitant de sa vulnérabilité et de son besoin d’une présence maternelle pour veiller sur elle. L’ultime trahison de la directrice de GodU aura eu raison de ses bons sentiments : l’hôpital souterrain et ses expérimentations, c’est fini. Dans le teaser, on la voit libérer les étudiants enfermés dans la Forêt et les encourager à se déchaîner pour bousculer le campus. Elle assure à ses amis qu’ils comprendront, plus tard, que ce qu’elle fait est héroïque. En revanche, la libération des sujets de cette clinique souterraine soulève une autre question : ne sont-ils pas porteurs du Virus capable de tuer toute personne possédant des superpouvoirs ?

Quant à Sam, longtemps enfermé dans la Forêt avant sa libération par Emma, il décide de rejoindre la télépathe. Son désir de vengeance est tout à fait compréhensible, compte tenu des années passées enfermé dans l’hôpital souterrain, loin de son frère et du reste de la société. On peut aussi supposer que l’influence des autres jeunes du campus, lors de la visite de Victoria Neuman, l’aura poussé à penser qu’il mérite autant, voire davantage de droits que les humains dénués de pouvoirs.

Les fans à la fois impatients et inquiets pour l’épisode final de Gen V

Le reste du teaser montre des images hors de leur contexte, mais clairement flippantes. Une Cate éclaboussée de sang et visiblement sous le choc, un campus transformé en scène de guerre, un hélico en perte de contrôle… Clairement, l’épisode 8 de Gen V va être chaotique, et les fans ne peuvent qu’être inquiets malgré leur impatience : car l’univers de The Boys ne fait pas de cadeau et les scénaristes aiment surprendre et choquer, quitte à supprimer des personnages appréciés.

“Cate qui entend les pensées de tout le monde et Sam qui voit des marionnettes partout : voilà les deux personnes qui essaient de mener une révolution de super-héros à God U… oh, ça va très mal finir.”

“Où était Emma dans la promo de l’épisode 8 de #GenV ? Vous avez intérêt à ne pas éliminer ma fille Emma, je vous le dis !!!”

“Je suis tellement stressé pour l’épisode 8 car les rumeurs disent que ma chérie Emma va mourir. JE NE PEUX PAS, c’est ma préférée, pourquoi ça ne pourrait pas être André ?!”

L’épisode 8 de Gen V sortira le 3 novembre sur Amazon Prime Video. Et le final de cette première saison devrait, selon les dires des showrunners, préparer le terrain pour la saison 4 de The Boys.