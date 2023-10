Gen V : Explication de l’incident du Vol 37 évoqué dans l’épisode 7

Dans l’épisode 7 de Gen V, le vol Transatlantique 37 est révélé comme une part importante du passé d’Indira Shetty. Voici un petit rappel de ce qui s’est réellement passé dans l’avion.

Gen V ne cesse de multiplier les connexions avec The Boys, dont elle est le spin-off. Alors que l’épisode 7 était marqué par le passage éclair mais diablement efficace de l’effrayante Victoria Neuman dans le campus de l’université Godolkin, les étudiants ont découvert le tragique passé d’Indira Shetty. Et avec ces dossiers, les spectateurs ont compris les intentions de la doyenne de la fac : la création du Virus est un moyen de se venger.

Car Shetty est une des nombreuses victimes des super-héros et de leurs actions trop inconscientes et irresponsables. Elle a perdu son mari et sa fille dans un incident tragique, et qui n’est pas inconnu aux fans de The Boys : celui du vol 37, un avion mystérieusement disparu en mer après un attentat terroriste. Cette version, d’abord présentée aux autorités, n’a pourtant pas tenu longtemps. Pour ceux qui auraient oublié ou qui n’auraient pas regardé The Boys sur Amazon, on vous explique le lien entre le ressentiment d’Indira Shetty et les super-héros.

Explication du Vol 37 de The Boys : que s’est-il passé ?

L’incident du Vol 37 est une adaptation d’un autre incident dans les comics The Boys : dans l’œuvre papier de Garth Ennis, les super-héros tentent de sauver un avion détourné lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Mais dans la série, pas de tours jumelles : il est question d’un avion qui disparaît en mer (et dont le numéro 37 rappelle étrangement celui du vol 370 de Malaysia Airlines…)

Ainsi, dans la première saison de The Boys, on peut voir Homelander et Queen Maeve monter à bord d’un avion en plein vol que des terroristes tentent de détourner. Les deux super-héros se débarrassent rapidement des deux premiers vilains, avant de découvrir qu’il en reste un troisième dans la cabine de pilotage. Ce dernier tient en joue le commandant de bord (son copilote étant déjà mort), et menace de le tuer. Alors qu’il tire sur le dernier pilote et semble viser les super-héros, Homelander l’abat avec sa vision laser. Manque de bol, le Protecteur s’est un peu emporté et a au passage détruit les commandes du cockpit, empêchant toute maîtrise de l’avion.

Lorsque Queen Maeve lui demande de soulever l’appareil pour l’empêcher de se crasher, Homelander se moque et lui fait remarquer que dans les airs, il n’aura pas l’appui nécessaire (Superman nous aurait menti ?) Face aux supplications de son équipière, qui lui suggère de sortir un à un les passagers, il refuse. Il continuera de refuser même lorsque Queen Maeve lui demandera de sauver au moins une femme et sa fille. Quitte à abandonner les passagers à leur sort, il préfère ne pas avoir de témoin compromettant.

Les 123 passagers sont donc tous morts dans le crash causé par Homelander. Et parmi eux se trouvaient Lily et Paul Shetty, la fille et le mari de la directrice de Godolkin. Et cette dernière n’est pas prête à pardonner le Protecteur, mais également tous les Supes qu’elle range dans le même panier. Pour elle, le monde serait plus sûr sans super-héros. Et à en croire le teaser de l’épisode final de Gen V, elle pourrait bien avoir raison…