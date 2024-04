Le film Challengers est-il inspiré d’une histoire vraie ?

Challengers offre une représentation intense et palpitante du tennis au cœur d’une romance à trois, animée par l’ambition et la manipulation. Mais le film est-il basé sur une histoire vraie ? Voici ce que vous devez savoir.

Considéré comme l’un des films les plus attendus de l’année par les amateurs de sport, et surtout par les fans de Zendaya, le nouveau drame de Luca Guadagnino offre une perspective originale sur le film de sport stéréotypé.

Avec Zendaya, Josh O’Connor, et Mike Faist, Challengers raconte l’histoire torride et intrigante de trois joueurs de tennis expérimentés qui vont se lier de la meilleure et de la pire des manières. Le tennis sert de toile de fond et de moteur à ce nouveau film, ce qui a conduit certains à croire qu’il pourrait être basé sur des faits réels.

À l’heure où les biopics primés et les films sportifs proches de la réalité sont devenus légions, le public pourrait donc facilement penser que Challengers s’inspire aussi d’une véritable histoire de tennis, de manipulation et de sexe. Mais est-ce le cas ? On vous répond.

Challengers est-il basé sur une histoire vraie ?

Non, Challengers n’est pas basé sur une histoire vraie. Le film est issu d’un scénario de Justin Kuritzkes, qui a eu l’idée de créer cette histoire après avoir regardé un match de tennis réel très disputé.

Challengers parle de Tashi Duncan, une étoile montante du tennis qui est forcée de se tourner vers le coaching après que sa carrière prometteuse soit tragiquement interrompue par une blessure. Elle va donc préparer son mari, Art, pour un tournoi de challengers afin de lui redonner confiance, mais ils seront bouleversés en apprenant qu’il va affronter son ancien meilleur ami (et son ancien petit ami), Patrick.

Bien que l’histoire se concentre sur des stars du tennis, les personnages sont fictifs et ne sont basés sur aucun homologue dans la vie réelle. Le jeu lui-même et la relation entre Tashi, Art et Patrick sont également purement fictifs.

Cependant, il y avait un vrai match de tennis qui a inspiré Kuritzkes, de manière assez large, pour l’écriture de ce scénario.

Quel match de tennis a inspiré Challengers ?

En recherchant l’histoire du stade Arthur Ashe à New York, Justin Kuritzkes est tombé sur un match qui s’est déroulé lors de la finale de l’US Open 2018 entre Serena Williams et Naomi Osaka, et qui a par la suite servi d’inspiration pour l’intrigue de Challengers.

Le match était particulièrement tendu, et des appels controversés concernant des violations de code ont été faits après que Williams a été accusée de recevoir des instructions depuis les lignes de côté. Les enjeux étaient également incroyablement cinématographiques, Osaka étant une outsider de 20 ans qui faisait face à son idole, Williams, qui venait d’accoucher quelques mois plus tôt.

L’arbitre du match, Carlos Ramos, a signalé une violation du code après avoir vu le coach de Williams, Patrick Mouratoglou, lui faire un pouce en l’air. On pensait que Williams et Mouratoglou communiquaient avec une sorte de code, une accusation contre laquelle Williams s’est défendue.

Plus tard, Williams a reçu une autre violation pour avoir cassé sa raquette. Puis, une autre pour “abus verbal” après que Williams a exigé des excuses de Ramos.

Après plusieurs retards et disputes entre Williams et l’arbitre, Osaka a remporté le match et, en fin de compte, le simple dames de l’US Open. Cela a stimulé l’imagination de Kuritzkes, et ainsi Challengers a été créé.

“Regarder Serena Williams et Naomi Osaka en finale ensemble, il y a eu un appel controversé concernant Williams recevant des instructions depuis les coulisses”, a-t-il dit [via Empire]. “Je n’en avais jamais entendu parler, mais cela m’a frappé comme une situation intensément cinématographique. J’ai pensé que ce serait un lieu intéressant pour deux gars qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent.”

Challengers est-il basé sur un livre ?

Non, contrairement aux deux précédents films de Luca Guadagnino, à savoir Call Me by Your Name et Bones and All, Challengers n’est pas basé sur un livre.

Comme mentionné ci-dessus, Challengers était l’invention du scénariste Justin Kuritzkes.

Si vous pensez, “Je suis presque certain d’avoir vu un grand roman sur le tennis circuler”, alors vous pensez probablement à Carrie Soto Is Back de Taylor Jenkins Reid. Le livre a été publié en 2022, et parle également d’une joueuse de tennis vedette qui doit défendre sa carrière, mais cela n’a rien à voir avec Challengers.

Le film Challengers sera disponible en salle à partir du 24 avril 2024. Et pour celles et ceux qui ne savent pas trop quoi regarder en ce moment, découvrez notre liste des meilleurs films en streaming de ce mois-ci.