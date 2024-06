Alita: Battle Angel 2 – tout ce qu’on sait sur une potentielle suite

Le premier film Alita a mis de nombreuses années à voir le jour, et il semblerait que la suite prenne le même chemin. Alors, que se passe-t-il avec Alita : Battle Angel 2 ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Adapté du manga Gunnm de Yukito Kishiro, Alita : Battle Angel est un film clivant à bien des égards. Co-produit (et co-écrit) par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez, le film de science-fiction sorti en 2019 n’est pas universellement apprécié, mais il a su se faire une place dans le cœur du public au fil des ans.

Grâce à un impressionnant succès au box-office avant la pandémie, avec près de 405 millions de dollars dans le monde, son style distinctif et son histoire épique ont réussi à marquer la culture populaire. Cependant, le film d’action futuriste n’a pas suffisamment bien marché lors de son lancement pour lui garantir une suite, au grand dam de l’« Alita Army », comme se nomment ses fans.

Mais cela pourrait bien être sur le point de changer, puisque le projet continue de donner des nouvelles de manière occasionnelle. Voici donc tout ce que nous savons pour le moment sur Alita : Battle Angel 2.

Il n’y a pas de date de sortie officielle annoncée pour Alita 2 pour le moment, mais on peut supposer que le film arrivera courant 2026.

Car le fait est que beaucoup de membres importants de l’équipe de production souhaitent voir cela se réaliser. Par ailleurs, Robert Rodriguez avait auparavant suggéré que le projet pourrait bien revenir à l’ordre du jour lors d’une interview avec Forbes en décembre 2020, expliquant que les plateformes de streaming avaient “ouvert de nombreuses possibilités, [notamment] pour les suites”.

De son côté, James Cameron avait lui aussi donné des nouvelles de la franchise lors de son entretien avec Forbes en juillet 2023, expliquant qu’il travaillait sur de “nouveaux films Alita: Battle Angel”.

Naturellement, Cameron est très occupé avec la sortie d’Avatar 3, mais il est également incroyablement passionné par l’univers d’Alita. Et après le succès au box-office d’Avatar 2, on peut facilement supposer que Cameron a la possibilité de faire en sorte qu’un autre film voit le jour s’il le désire vraiment.

Cependant, la création d’un film comme Alita 2 prendrait pas mal de temps, compte tenu de tout le travail que cela nécessite en matière d’effets spéciaux. Donc, si le projet se précise bientôt, nous pourrions potentiellement voir Alita revenir pour l’été 2026.

Qui pourrait jouer dans le prochain film ?

Pour l’instant, il n’y a pas de casting confirmé pour une quelconque suite d’Alita, mais nous nous attendons à ce que les grands noms reviennent. Cela signifie que Rosa Salazar, Christoph Waltz et Jennifer Connelly pourraient faire leur grand retour.

Salazar a été très franche concernant sa volonté de revenir pour un nouvel opus, c’est pourquoi son retour semble presque évident si suite il doit y avoir. Parmi les autres membres du casting qui l’accompagnait dans le premier film, le seul personnage peu susceptible de revenir est Vector. Joué par Mahershala Ali, nous avons vu Vector mourir dans le premier film, et son histoire est très probablement terminée.

Et parmi les grands noms qui pourraient vraisemblablement être impliqués dans une potentielle suite, on retrouve également Edward Norton. Car à la fin du film de 2019, les fans ont découvert que c’était lui le grand méchant, baptisé Nova. On peut donc supposer qu’il devrait avoir un rôle beaucoup plus important à jouer la prochaine fois.

Voici le casting potentiel pour Alita : Battle Angel 2 :

Rosa Salazar dans le rôle d’Alita

Christoph Waltz dans le rôle du Dr. Dyson Ido

Jennifer Connelly dans le rôle du Dr. Chiren

Edward Norton dans le rôle de Nova

Ed Skrein dans le rôle de Zapan

Jackie Earle Haley dans le rôle de Grewishka

Keean Johnson dans le rôle de Hugo

Jorge Lendeborg Jr. dans le rôle de Tanji

Que pourrait-il se passer dans le prochain film ?

Il n’y a actuellement aucun scénario officiel pour Alita 2, mais il suivra probablement le premier film et verra Alita se rendre à Zalem pour vaincre Nova.

À la fin du premier film, nous avons vu Nova regarder le monde d’Alita d’en haut. Mais, avec son amour, Hugo, coupé en petits morceaux, Alita a pour objectif de se venger. Il y a une chance qu’Alita répare simplement Hugo, mais il serait beaucoup plus amusant de la voir déchaîner sa fureur sur Nova.

Rodriguez, sans donner d’indices, a révélé que Cameron avait déjà esquissé des intrigues générales pour Alita : Battle Angel 2. Il avait notamment déclaré ceci auprès de Collider en mai 2023 : “[James Cameron] et moi avons toujours voulu faire une suite d’Alita. Il a esquissé, très minutieusement, un deuxième et un troisième film, donc il y a déjà du matériel là-bas.”

Y a-t-il une bande-annonce ?

Comme la suite n’est pas encore en production, il n’y a actuellement aucune séquence promotionnelle pour une suite d’Alita : Battle Angel.

Pour l’instant, vous pouvez regarder la bande-annonce du premier film pour vous rappeler ce qui s’est passé :

Si vous avez besoin d’un rappel supplémentaire, vous pouvez toujours regarder le premier film Alita: Battle Angel sur Disney+.

En attendant d’en savoir plus sur Alita : Battle Angel 2, découvrez notre liste des meilleurs films qui sortent ce mois-ci sur les plateformes de streaming.