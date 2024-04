Fiasco : c’est quoi cette nouvelle série Netflix française avec Pierre Niney et François Civil ?

Netflix s’apprête à sortir une nouvelle série 100% française, soutenue par un casting solide et une intrigue comique qui promet un beau mélange des genres : on vous explique plus en détail ce qu’est Fiasco.

Le début d’année 2024 a été riche en émotions pour Netflix, qui nous a présenté de nombreuses séries ambitieuses, et Fiasco s’apprête à les rejoindre. Des décors entraînant les spectateurs dans plusieurs époques, une histoire de tournage qui part en vrille, les épisodes ne vont plus tarder à débarquer.

Le casting a lui aussi tout pour plaire : les spectateurs pourront ainsi assister à la réunion de Pierre Niney et François Civil, ou encore découvrir les performances de Géraldine Nakache, Louise Coldefy et Djimo. Date de sortie, intrigue, bande-annonce et plus encore : on vous dit tout ce qu’on sait sur Fiasco, la nouvelle série française sur Netflix.

Les sept épisodes de la série Fiasco seront disponibles le 30 avril 2024 sur Netflix, à partir de 9h01.

Intrigue : de quoi parle la série Fiasco sur Netflix ?

Fiasco dépeint le quotidien infernal d’un jeune réalisateur alors qu’il tente de tourner son premier long-métrage.

Netflix présente la série avec ce résumé : “Raphaël Valande entame le tournage de son premier long-métrage: une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les vikings… pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause: quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur…“

Casting de Fiasco : qui sera de la partie pour la série Netflix ?

La fine équipe de cinéastes sera menée par Pierre Niney dans le rôle principal, aux côtés de François Civil ou encore Géraldine Nakache.

Les aficionados de Five ne manqueront pas de remarquer des similitudes avec ce nouveau projet du géant du streaming : presque huit ans après le long-métrage d’Igor Gotesman, le casting va faire son retour dans la série Fiasco, s’ajoutant à d’autres noms qui promettent de bonnes tranches de rire.

Retrouvez ci-dessous le casting détaillé de la série Fiasco :

Pierre Niney : Raphaël Valande

François Civil : Tom/Barthabé

Géraldine Nakache

Louise Coldefy

Pascal Demolon

Djimo

Igor Gotesman

Leslie Medina

Juliette Gasquet

Marie-Christine Barrault

Antoine Berry-Roger

Ethann Isidore

Igor Gotesman ne se contentera pas d’un rôle dans la série : il en est en réalité le scénariste et réalisateur, après avoir signé Five et dirigé Family Business. À noter que Pierre Niney a lui aussi participé à l’écriture du scénario de Fiasco.

Y a-t-il une bande-annonce de la série Fiasco sur Netflix ?

Oui, une bande-annonce a été révélée le 3 avril. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

Les premières images semblent indiquer que la série s’oriente vers une réalisation rappelant The Office, s’appuyant sur la présence des caméras du faux making-of pour justifier l’aspect documentaire frôlant l’absurde.

Rendez-vous le 30 avril pour découvrir Fiasco sur Netflix !