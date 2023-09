Eiichiro Oda révèle comment va finir One Piece

Alors que l’Arc final de One Piece bat son plein, la curiosité des fans à propos de sa conclusion est à son comble. Si Eiichiro Oda, l’auteur et l’illustrateur du manga, reste discret sur les mystères du monde qu’il a créé, il a cependant récemment dévoilé comment One Piece allait se terminer.

Déjà riche de plus de deux décennies, One Piece s’achemine vers son Arc final qui révèle progressivement plusieurs mystères.

Mais les fans en veulent toujours plus et sont à la recherche de réponses sur les mystères du Siècle Perdu, de la dernière île, Laughtale, et du légendaire trésor One Piece.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Et si la vérité sur le monde reste un secret bien gardé, la curiosité des fans est encore plus exacerbée quant à la manière dont tout cela va se terminer, et cela tombe bien puisque Eiichiro Oda s’est récemment exprimé à ce sujet.

Oda annonce que One Piece se terminera par un grand banquet

Oda est particulièrement connu pour sa réticence à tuer ses personnages. La plupart meurent dans des flashbacks, mais pas dans le fil temporel actuel. Qui plus est, il ressuscite même certains personnages après leur avoir infligé des blessures mortelles.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Il explique qu’il n’aime pas faire mourir des personnages car il adore conclure toutes ses Arcs par des banquets. Effectuer un banquet juste après une mort ne serait pas approprié selon lui. Oda ajoute qu’un grand festin est sa vision idéale de l’amitié et il souhaite terminer One Piece de la même manière. Il est donc certain que l’anime se conclura alors que Luffy et son équipage profiteront d’un grand banquet après avoir terminé leur voyage.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

L’importance des banquets dans One Piece

Après chaque bataille majeure, l’équipage de Luffy participe à un banquet, renforant ainsi leur amitié avec les habitants des îles qu’ils visitent. Cela aide également à détendre l’atmosphère après tant d’épreuves. Mais ces banquets ne sont pas que pour le divertissement.

Ces banquets illustrent un thème important du récit, où les habitants d’une île nouvellement libérée peuvent enfin vivre librement et dans le luxe pour la première fois depuis longtemps. Que ce soit à Arabasta, Skypiea ou même à Wano, ces banquets marquent le début d’une nouvelle vie pour les résidents, qui disent au revoir à leurs sauveurs.

L’article continue après la publicité Pub