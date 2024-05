One Piece : Eiichiro Oda aurait teasé le design de Joy Boy il y a 20 ans déjà

Le manga One Piece vient seulement de lever le voile sur les origines de Joy Boy, mais l’auteur pourrait bien avoir évoqué son visage il y a déjà 20 ans.

Le manga One Piece est en plein climax de l’arc Egghead : nos héros ne cherchent plus qu’à fuir en direction de l’île des géants, tandis que les Doyens ont mis de côté les combats contre les pirates pour tenter de mettre un terme à la diffusion du message de Vegapunk. Un enregistrement qui offre de nombreuses informations cruciales, alors que l’histoire inventée et dessinée par Eiichiro Oda a démarré sa saga finale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les lecteurs ont ainsi découvert que le monde de One Piece allait bientôt sombrer de cinq mètres dans l’océan, non pas de causes naturelles, mais à cause du Mother Flame. On a également assisté au réveil du Géant de fer, ce robot colossal jusque-là très passif, et qui s’avère lié à Joy Boy.

Mais c’est surtout le Joy Boy en question qui a récemment eu droit à sa propre révélation : Vegapunk a enfin abordé le passé du personnage, confirmant sa connexion avec Luffy pour leur capacité commune à étirer leur corps. Mieux : le savant ajoute qu’il s’agissait du tout premier pirate.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si Eiichiro Oda a enfin donné des détails sur la figure antique, il n’a cependant pas encore montré son visage. Mais si l’auteur de One Piece avait déjà donné des indices ? En effet, dans une interview remontant à 2007, le mangaka avait parlé design, et abordé les clichés qu’on retrouvait souvent chez les pirates dans la culture.

“Un pirate avec un cache-œil apparaîtra dans la phase finale de One Piece. J’ai hâte de dessiner ce personnage. Les gens pensent peut-être que les pirates avec des cache-œil sont monnaie courante, mais je n’en ai jamais dessiné.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

eiichiro oda/shueisha/manga plus france

Eiichiro Oda ayant révélé que Joy Boy était en réalité un pirate, on peut s’attendre à ce qu’il soit le détenteur du fameux cache-œil. D’autant plus que son récit sera crucial pour la saga finale, à en croire les derniers rebondissements qui le concernent. Malgré tout, rien n’est certain.

D’abord, l’interview remonte à presque deux décennies. Ensuite, il reste possible qu’un personnage déjà existant se blesse et se retrouve affublé du fameux cache-œil : les théories vont bon train sur les réseaux sociaux, et le deuxième candidat en lice après Joy Boy semble être Luffy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans tous les cas, le personnage né 900 années plus tôt ne devrait plus tarder à être montré aux lecteurs de One Piece. Il faudra néanmoins attendre un peu avant la sortie du prochaine chapitre, la publication du manga marquant une nouvelle pause.