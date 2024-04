One Punch Man : le co-créateur de Rick et Morty rejoint le projet d’adaptation live-action

L’industrie hollywoodienne semble être de plus en plus intéressée par le monde des animes, et l’un des projets les plus ambitieux à ce jour a enfin donné de ses nouvelles.

Cela fait quelques années déjà qu’il est question de faire une adaptation en prises de vues réelles de One Punch Man. En effet, nous avions appris en 2020 qu’un film live-action était prévu, les scénaristes de Venom ayant signé un contrat avec Sony pour le projet.

Il faudra attendre 2022 pour avoir des nouvelles de cette adaptation, avec l’arrivée de Justin Lin, connu entre autres pour avoir réalisé plusieurs films de la franchise Fast and Furious, qui allait être en charge de ce long-métrage. Un film live-action qui a de nouveau fait parler de lui récemment, alors qu’une autre personnalité a rejoint la production.

En effet, après Lin, c’est au tour de Dan Harmon de rejoindre la petite équipe mandatée par Sony. Le co-créateur de Rick et Morty serait actuellement en train reprendre le script du film live-action One Punch Man, aux côtés d’Heather Anne Campbell. Pour l’instant, rien d’autre n’a été révélé, ce qui suggère que les détails de l’histoire restent incertains jusqu’à ce qu’un scénario soit produit.

Mais tout progrès est bon à prendre. La saison 3 de One Punch Man est en développement depuis plusieurs années, il est donc difficile de dire ce que nous verrons en premier.

Toutefois, il y a fort à parier que ce soit la suite de l’anime qui sorte avant le film live-action, puisque nous avons commencé à recevoir quelques teasers. Faisant clairement partie des meilleurs animes de la dernière décennie, One Punch Man a un énorme potentiel en tant que satire des super-héros et des blockbusters sur grand écran.

Cependant, reproduire les séquences et les designs sera un processus coûteux et délicat. Saitama affronte des monstres absolument énormes dans l’œuvre de ONE, qui ne durent que quelques scènes en raison de ses attaques imparables que l’on peut voir dans l’adaptation en manga faite par Yūsuke Murata.

Cela pourrait présenter quelques défis. Mais Lin a réalisé des films Fast and Furious, donc peut-être que mettre en scène dans des séquences d’action excentriques fait partie de ses compétences. Nous vous tiendrons informés, mais en attendant, jetez un œil à notre liste des animes qu’il faut absolument voir en 2024.