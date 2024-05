Où a été tourné le film The Fall Guy ?

C’est l’histoire épique d’un homme qui rencontre une femme, et ce sans même parler des cascades. Mais où est-ce que le film The Fall Guy a été tourné ?

Fort de son expérience avec Deadpool 2 (2018) ou encore Bullet Train (2022), le réalisateur David Leitch revient sur grand écran cette année avec The Fall Guy, une comédie d’action inspirée de la série télévisée des années 1980 du même nom (connue chez nous sous le nom de L’Homme qui tombe à pic).

Ryan Gosling et Emily Blunt laissent derrière eux “Barbenheimer” pour incarner respectivement Colt et Jody, un cascadeur et une cadreuse qui tombent amoureux lors du tournage d’un film. Lorsque Colt est victime d’un accident qui change sa vie, ils se séparent, pour finalement se retrouver lorsque Jody s’essaye pour la première fois à la réalisation.

Annoncé comme l’un des films les plus attendus de 2024, il promet des visuels à couper le souffle. Mais où a été tourné The Fall Guy ?

Où a été tourné The Fall Guy ?

Le tournage de The Fall Guy s’est déroulé à Sydney, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Le déménagement des États-Unis à l’autre bout du monde joue un rôle important dans l’intrigue de The Fall Guy. Plus d’un an après un dangereux accident, Colt se laisse convaincre de revenir afin de travailler sur un film intitulé Metal Storm, car Jody en est la réalisatrice. Le faux film est tourné en Australie, et Colt s’y rend dès qu’il le peut.

Martin Place

Un lieu très fréquenté de Sydney, de nombreuses scènes urbaines de The Fall Guy ont été tournées à Martin Place.

Universal Pictures

Cela inclut des séquences extérieures montrant l’hôtel de Tom (Aaron Taylor Johnson), Gail (Hannah Waddingham) et Jody, l’appartement de Tom, ainsi que la scène de poursuite en bateau sur les rivières avoisinantes.

Les rues de Martin Place apparaissent également dans plusieurs scènes de poursuite en voiture impliquant le Colt de Gosling qui, selon le magazine People, aurait lui-même participé à plusieurs cascades. Cela comprend notamment une chute d’un immeuble de 12 étages que l’on voit dans la scène d’ouverture du film.

Kurnell

Les cascades pour Metal Storm ont été filmées sur une côte isolée, située à Kurnell, dans la banlieue sud à une vingtaine de kilomètres du centre d’affaires de Sydney.

Universal Pictures

Cette plage pittoresque a sûrement été le théâtre d’une cascade record réalisée par l’équipe de cascadeurs de The Fall Guy. Lors du tournage d’une course-poursuite pour le film fictif de Jody, Colt est invité à faire des tonneaux avec la voiture après une série d’explosions.

Bien sûr, ce n’était pas Gosling qui effectuait la cascade, mais l’équipe a réussi huit rotations et demie, battant le record existant. Les images de la façon dont ils ont réalisé cette prouesse sont visibles pendant le générique de fin du film.

L’opéra de Sydney

Une partie de Metal Storm est également tournée à l’extérieur de l’opéra de Sydney, l’un des monuments les plus célèbres de la ville australienne.

Universal Pictures

Étant donné que le faux film est une romance de science-fiction, on ne précise pas pourquoi certaines parties de l’équipe de Jody s’installent à l’extérieur du célèbre opéra. Alors que Tom est porté disparu, Jody demande à Colt de remplacer plus que les séquences de cascades, en disant que l’équipe VFX peut superposer numériquement le visage de Tom sur celui de Colt après le tournage.

C’est également ici que leur relation amoureuse se ravive, Jody demandant à Colt de passer à la session karaoké de l’équipe avant le grand tournage de Tom le lendemain. Cependant, c’est là que Gail s’interpose entre eux deux, causant plus de problèmes qu’il n’y paraît.

Studios Disney

Les séquences intérieures pour The Fall Guy ont très certainement été réalisées dans les studios Disney de la ville.

Universal Pictures

L’appartement de Tom, la caravane de Jody et l’appartement de Colt à Los Angeles comptent tous parmi les plans d’intérieurs, mais la magie du studio ne s’arrête probablement pas là. De nombreuses séquences d’action de Metal Storm nécessitaient beaucoup d’effets visuels, avec des séquences en coulisse du générique de fin montrant des cascadeurs plongeant dans des piscines avec des écrans bleus en arrière-plan. Cela indique que certaines scènes extérieures ont également été filmées en studio.

The Fall Guy est disponible en salles depuis le 1er mai 2024. Vous pouvez également retrouver notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.