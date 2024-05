Toutes les chansons dans The Fall Guy, le film avec Emily Blunt et Ryan Gosling

The Fall Guy vient tout juste d’arriver dans les salles de cinéma du monde entier, voici donc les détails de la bande-son, incluant toutes les chansons de cette comédie d’action, ainsi que les artistes qui les interprètent.

Avant le film The Fall Guy, il y a eu L’Homme qui tombe à pic, une série télévisée à succès retraçant l’histoire d’un cascadeur nommé Colt Seavers, qui travaillait également comme chasseur de primes. Lee Majors, connu également pour la série L’Homme qui valait trois milliards, jouait le rôle principal et interprétait également la chanson de la série.

Ryan Gosling incarne Colt Seavers dans le nouveau long-métrage, qui se retrouve impliqué dans une intrigue meurtrière pendant le tournage d’un film en Australie. Et c’est une histoire qui est rythmée par des morceaux vraiment entraînants.

Quelles chansons composent la bande-son de The Fall Guy ?

La bande-son de The Fall Guy comprend des titres d’artistes cultes tels que Kiss, AC/DC, The Darkness et Taylor Swift, ainsi que quelques reprises de karaoké et une nouvelle version du thème de la série TV.

Voici les détails de ces morceaux, ainsi que les artistes qui les interprètent :

‘I Was Made For Lovin’ You’ par Kiss

‘I was Made For Lovin’ You’ par Yungblud

‘Thunderstruck’ par AC/DC

‘All Too Well’ par Taylor Swift (version de Taylor)

‘All I Do is Win’ par DJ Khaled

‘I Believe in a Thing Called Love’ par The Darkness

‘Unknown Stuntman’ par Blake Shelton

‘Against All Odds’ – Version karaoké du titre de Phil Collins

‘Genie in a Bottle’ – Version karaoké du titre de Christina Aguilera

Dominic Lewis, qui avait déjà collaboré avec le réalisateur David Leitch pour Bullet Train (2022), a composé la musique du film.

The Fall Guy est disponible en salles depuis le 1er mai 2024.

Et pour en apprendre davantage sur The Fall Guy, découvrez s’il y a une scène post-générique à la fin du film. Vous pouvez également retrouver notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.