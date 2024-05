Un acteur de Bridgerton aurait révélé le héros de la saison 4 et les fans sont divisés

La star de la saison 3 de Bridgerton, Luke Newton, aurait accidentellement dévoilé le personnage principal de la saison 4 : les fans ne savent pas trop quoi en penser.

C’est lors d’une interview avec des chiots pour BuzzFeed en compagnie de ses co-stars Claudia Jessie (Éloïse Bridgerton) et Luke Thompson (Benedict Bridgerton), que l’acteur Luke Newton, alias Colin Bridgerton, aurait lâché l’info : la saison 4 de La Chronique des Briderton pourrait bien se concentrer sur Éloïse.

L’acteur explique ainsi son ressenti sur le fait d’être le protagoniste de la saison 3, revenant sur son parcours en commun avec l’actrice Nicola Coughlan (Pénélope Featherington) et lui au sein de la production Netflix : “Je nous trouve vraiment chanceux, parce que c’est comme si nous avions eu deux ans pour nous préparer. On savait qu’on était les prochains, donc observer les précédents protagonistes était une vraie opportunité, histoire de voir comment ils se débrouillaient alors qu’on leur demandait d’être présents [sur le plateau] tous les jours.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais l’acteur ne s’est pas arrêté là. Se tournant vers Claudia Jessie, il a ajouté en toute innocence : “Je veux dire, tu as vécu ça aussi. Tu étais avec nous tous les jours.”

“« Je veux dire, tu as vécu ça aussi » avant d’essayer de se rattraper et Claudia qui essaye juste de faire comme si elle ne savait rien ? Bien sûr.“

L’interprète d’Éloïse Bridgerton a alors tenté de passer à autre chose en affirmant n’avoir “pas entendu un mot” de ce que disait son collègue, prétextant une attention trop concentrée sur les chiots. Mais le passage n’est pas passé inaperçu chez de nombreux fans, qui ont alors fait part de leur enthousiasme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“ATTENDEZ PARCE QUE JE ME POSAIS LA QUESTION???? MAIS JE VOULAIS PAS AVOIR L’AIR DE DÉLIRER“, a ainsi tweeté un fan, suivi par un autre : “ÉLOÏSE ENFIN AU PREMIER PLAN LA SAISON PROCHAINE????“

Toutefois, si de nombreux spectateurs manifestent leur joie à la simple idée qu’Éloïse devienne la protagoniste de la saison 4, d’autres ont aussi fait part de leur inquiétude. Car de nombreux aficionados de La Chronique des Bridgerton attendent les aventures d’un tout autre personnage : Benedict, qui aurait d’ailleurs lui aussi ses chances pour la suite.

“Il semble de plus en plus probable qu’Éloïse soit la protagoniste de la saison 4 mais, d’une certaine manière, je préférerais que ce soit Benedict parce qu’on dirait qu’ils ne savent plus quoi faire de lui,” pouvait-on ainsi lire dans un commentaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un fan a carrément rejeté l’idée qu’Éloïse puisse être l’héroïne de la saison 4, relançant les paris pour le grand frère : “Ils n’ont pas encore fini d’écrire la saison 4, donc ce n’était certainement pas un spoil. Il est impossible qu’ils mettent encore Benedict de côté.“

La première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton est déjà disponible sur Netflix. Quant à la partie 2, elle sortira le 13 juin 2024.