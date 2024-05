Une scène de la saison 3 de Bridgerton critiquée par les fans pour son côté “cringe”

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton a démarré en force, mais une scène semble avoir particulièrement gêné les fans du couple Pénélope – Colin.

La série Netflix ne compte pas parmi les productions les plus remplies d’action, mais les spectateurs sont tout de même amenés à retenir leur souffle de temps à autre. Parce que les danses endiablées sur des reprises de morceaux contemporains et les flirts au détour d’un couloir ne suffisent pas toujours, La Chronique des Bridgerton a aussi son lot de moments dramatiques, et la saison 3 en compte également.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La scène en question survient lors d’une fête en plein air pour célébrer une petite révolution : une montgolfière capable de voler particulièrement longtemps. Mais l’objet reste indiscipliné, et n’hésite pas à quitter l’aire de décollage qui lui est réservée pour foncer droit sur des membres distingués de la haute société. Parmi eux, Pénélope Featherington. Et la demoiselle ne parvient pas à fuir : sans l’intervention de Colin et d’autres hommes enclins à le retenir à la force de leurs bras, le ballon l’aurait percutée.

La vidéo de La Chronique des Bridgerton a depuis fait le tour des réseaux sociaux, et l’agacement comme la moquerie semblent de mise : pourquoi Pénélope n’a-t-elle pas couru, ou ne s’est-elle pas simplement écartée du danger ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Imaginez un homme vous sauvant en tirant sur une corde à mains nues pour arrêter une montgolfière… seule Pénélope Featherington peut comprendre.“

Comme l’a fait remarquer un internaute sur X : “Tout ce qu’elle avait à faire, c’était courir sur le côté, en fait.“

D’autres commentaires ont suivi, critiquant la scène pour son absurdité et l’absence totale de tension, qu’elle visait pourtant manifestement à transmettre.

“La série n’a jamais été très réaliste dès le départ. C’est l’un de leurs plus grands arguments de vente, mais c’est trop même pour eux,” a ainsi déclaré un fan.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Meuf, déplace-toi à gauche ou à droite ! Pourquoi est-ce qu’elle continue de reculer ? Mon dieu,” peut-on lire dans un autre commentaire, ce à quoi un spectateur a ajouté : “Pourquoi Pénélope n’a-t-elle pas simplement fait deux pas vers la gauche, je pleure.”

“Elle avait 6-7 jours ouvrables pour se déplacer,” a renchéri une personne pour plaisanter, donnant raison à cet internaute avouant : “Cette scène était tellement comique pour moi. L’urgence la moins urgente.“

Une scène nanardesque au point d’être comparée à une blague d’Austin Powers ? C’est ce que de nombreux internautes ont fait valoir dans l’espace commentaires, rappelant la célèbre scène du rouleau compresseur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant la sortie de la partie 2 de La Chronique des Bridgerton, vous pouvez consulter la liste de toutes les séries et des films qui sortent en streaming ce mois-ci.