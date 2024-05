La saison 3 de Bridgerton prive les spectateurs d’une amitié capitale dans les livres

Aussi populaire soit-elle, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a suscité de vives critiques sur des éléments des livres ignorés par la série Netflix, comme l’amitié naissante entre Pénélope et Lady Danbury.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton est celle de tous les records pour la série Netflix : la première partie est tout juste sortie, mais elle a été massivement suivie par les spectateurs venus assister à l’histoire d’amour entre Pénélope Featherington et Colin Bridgerton – renommés “Polin”. Mais alors qu’on attend encore la diffusion de la partie 2, des critiques commencent à fuser chez les fans, notamment les lecteurs des romans de Julia Quinn. Sur X/Twitter, un fan a ainsi lancé le grand débat en dévoilant les images de deux personnages et en affirmant se sentir spolié. On y retrouve Pénélope et Lady Danbury : deux femmes qui semblent ne pas appartenir au même monde, et qui pourtant se rapprochent dans les romans adaptés par Netflix, notamment le tome 4, Colin.

Dans le livre, Pénélope ne doit pas se préoccuper que de sa romance avec son cher et tendre. Car la demoiselle entretient également sa deuxième personnalité, Mrs Whistledown, commère invétérée de la haute société pendant la saison des bals et semeuse de troubles en tout genre via sa chronique. Et au milieu de toutes ces intrigues, Lady Danbury finit par se rapprocher de l’héroïne, l’encourageant à sortir de sa coquille pour s’affirmer pleinement. C’est en grande partie grâce à elle que la jeune fille, qui a longtemps vécu effacée et en marge de la société, peut oser se montrer en public et gagner en confiance.

Attention : la suite de cet article contient de légers spoilers pour ceux qui n’ont pas lu les livres.

L’importance de la relation entre Pénélope et Lady Danbury dans La Chronique des Bridgerton

En effet, c’est grâce au soutien constant de Lady Danbury que Pénélope trouve la force de révéler qu’elle est Mrs Whistledown.

“Je me sens floué“

Mais s’il est indéniable que leur amitié est primordiale dans les livres de Julia Quinn, les fans ont trouvé des excuses pour ne pas la faire apparaître dans la série Netflix. Un internaute a ainsi supposé sur X/Twitter : “Ils ne pouvaient pas montrer l’amitié entre Pénélope et Lady Danbury durant cette saison parce que leur premier enfant aurait dû s’appeler Agatha et ils essaient de préparer Polin à avoir l’héritier mâle des Featherington à la place.“

Dans les romans, le premier enfant de Pénélope et Colin est effectivement une fille. Et pour témoigner de son respect et son attachement à Lady Danbury, Pénélope décide de la nommer Agatha. Or, les premiers épisodes de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton semblent plutôt explorer la piste du premier héritier de la famille Featherington, qui en a besoin pour remettre la main sur le titre et la fortune familiale.

Une théorie qui revient souvent sur les réseaux sociaux : “L’absence d’interaction entre Lady Danbury et Pénélope me fait penser que nous aurons un Thomas Bridgerton à la place,” a ainsi déclaré un fan. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, comme en témoigne la réaction d’un autre internaute : “Colin est tellement un papa à filles, je peux plus le supporter, Lady Danbury, vous devez commencer à parler à Pénélope tout de suite, Agatha doit rentrer à la maison.“

Si l’amitié entre les deux femmes ne semble pas être au menu pour servir le scénario de la série, les lecteurs s’estiment malgré tout privés. D’autant plus que la partie 2 de la saison 3 ne proposera que quatre épisodes, ce qui ne semble pas suffisant pour ramener une telle relation sur le devant de la scène.

“Je ne les vois tout simplement pas essayer de forcer les choses dans les derniers épisodes. Je pense qu’ils auraient déjà laissé des indices, ce qu’ils n’ont pas fait. Nous avons été totalement floués !” a ainsi clamé un internaute pour résumer la situation.

Pour découvrir s’il reste une dernière chance de voir les deux femmes devenir amies, il faudra attendre la partie 2 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix : rendez-vous le 13 juin 2024.