Pokémon et Breaking Bad fusionnent dans un crossover drôle et inattendu

Les gens comparent depuis des années les Pokémon à des acteurs et des célébrités, mais un joueur est tombé sur ce qui semble être le sosie d’un personnage de Breaking Bad.

Spinda est un Pokémon avec des milliards de variations de ses tourbillons et sprites caractéristiques, son apparence étant déterminée par la valeur de personnalité. Ce Pokémon de troisième génération est un favori des fans et a été récemment ajouté à Pokémon Go.

Le Pokémon est revenu sous les feux de la rampe dans la communauté grâce à une combinaison de tourbillons qui ressemble énormément à l’acteur Jonathan Banks, qui jouait Michael “Mike” Ehrmantraut dans la série à succès d’AMC, Breaking Bad.

Le Spinda a été mis en avant par un utilisateur X, Zack K, qui a posté la rencontre avec le Pokémon dans Renegade Platinum. Ils ont renforcé la comparaison en nommant le Pokémon capturé “Waltuh”, en référence à la manière dont Michael s’adressait au protagoniste de Breaking Bad, Walter White.

« J’ai trouvé le motif de Spinda le plus stupide de tous les temps », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Les fans des deux franchises ont réagi à la publication. Un utilisateur des réseaux sociaux a même cité l’un des discours emblématiques de Michael de la série comme s’il était dans l’un des jeux Pokémon.

« On avait un bon truc, espèce d’idiot de [Cri de Spinda] ! On avait Airmure ! On avait la Route 113 ! On avait tout ce qu’il nous fallait, et tout fonctionnait comme un Cliticlic. Tu aurais pu fermer ta bouche, danser la Danse Folle et gagner autant de Poké Dollars que tu en aurais jamais eu besoin. C’était parfait », a-t-il écrit.

Les joueurs de Pokémon ont également demandé au posteur le Spinda via PkHeX pour le sauvegarder et l’utiliser eux-mêmes, avec un joueur dans les commentaires qui s’est volontiers exécuté.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Breaking Bad et Pokémon se croisent via des créations de fans ou des mèmes, c’est facilement l’une des plus hilarantes.

