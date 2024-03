Le dernier message émouvant d’Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball

Tandis que les fans du monde entier sont en deuil suite à l’annonce du décès du célèbre Akira Toriyama, connu entre autres pour la tout aussi célèbre saga Dragon Ball, nous avons récemment pu découvrir ce message posthume laissé par le mangaka de renom.

C’est donc le 1er mars 2024 que le légendaire Akira Toriyama a rendu son dernier soupir, alors âgé de 68 ans. Une triste nouvelle qui a ébranlé les fans partout dans le monde suite à son annonce la semaine dernière, témoignant ainsi de l’influence qu’a eu le mangaka grâce à ses œuvres, considérées comme de véritables classiques du genre.

On lui doit plusieurs mangas désormais cultes, comme par exemple Dr. Slump, mais aussi et surtout Dragon Ball, qui est sans nul doute l’un des shonens les plus plébiscités par les fans. Une saga qui a donné naissance à l’une des franchises les plus populaires encore aujourd’hui, si bien qu’après 40 ans, l’univers imaginé par Toriyama continue de perdurer, puisqu’un nouvel anime, intitulé Dragon Ball DAIMA, va sortir dans quelques mois seulement.

C’est pourquoi la disparition du mangaka a suscité de vives réactions dans le monde entier, donnant ainsi lieu à une multitude d’hommages en tout genre. Que ce soient d’autres auteurs, avec par exemple ces déclarations de Masashi Kishimoto (Naruto) et Eiichiro Oda (One Piece), mais également de la part du public, à l’instar de ces dizaines de milliers de fans argentins qui s’étaient réunis il y a quelques jours.

Et alors que certains peinent encore à sécher leurs larmes après la mort de celui qui a bercé toute une génération, nous avons dernièrement appris que Toriyama s’apprêtait à donner un discours, récemment partagé sur les réseaux.

Le message prémonitoire de Toriyama

Akira Toriyama devait initialement recevoir le “Lifetime Achievement Award” à l’occasion du Tokyo Anime Award Festival 2024 qui se tenait en début de mois. Un évènement au cours duquel le papa de Dragon Ball allait donner un discours, partagé sur les réseaux.

“Pour être honnête, je n’ai jamais eu un grand intérêt pour les animes. Même lorsque mes œuvres ont été adaptées au format anime, j’ai fini par avoir honte d’admettre que je ne les ai pas beaucoup regardées, alors je demande pardon aux équipes. […] De fait, c’est assez embarrassant pour moi de recevoir cette récompense pour l’entièreté de mes accomplissements durant ma carrière. Merci beaucoup. […]”.

Après avoir remercié les fans pour leur soutien durant toutes ces décennies, Toriyama semblait déjà avoir quelques préoccupations concernant son état de santé.

“Pour finir, je voudrais remercier tout ceux qui m’ont aidé et accompagné depuis tout ce temps. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup plus, car je ne suis pas très confiant vis-à-vis de ma santé, sûrement à cause de mon mode de vie dans ma jeunesse. Mais j’essaierais de faire de mon mieux pour créer de nouvelles œuvres intéressantes, donc svp continuez à me soutenir !”.

Un message qui apparaît donc comme étant prophétique, puisque le mangaka s’est éteint tout juste une semaine avant de pouvoir partager son discours avec le reste du monde.