Emily in Paris saison 4 : date de sortie, teaser, intrigue…

Le phénomène Emily in Paris va revenir pour une quatrième saison, mais que nous réserve la suite de la série Netflix ?

Emily in Paris, créée par Darren Star et où l’on retrouve l’actrice Lily Collins dans le rôle-titre, a fait ses débuts sur Netflix en octobre 2020. La série est présentée de la manière suivante : “Emily, jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, décroche inopinément le poste de ses rêves à Paris, où elle enchaîne aventures enivrantes et défis surprenants tout en jonglant avec le travail, les rencontres et l’amour.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En seulement un mois, la série a dominé le Top 10 des séries sur Netflix, et malgré des critiques mitigées, la communauté de fans a été suffisamment présente pour garantir plusieurs saisons.

Et alors que la sortie de sa quatrième saison se rapproche de plus en plus et que les précédentes ont permis à la série Netflix d’être l’une des plus populaires de la plateforme de streaming, on peut se demander ce que nous réserve l’avenir pour Emily ainsi que pour la suite de ses péripéties dans la capitale française ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 4 d’Emily in Paris sera divisée en deux parties : la première partie sera diffusée le 15 août 2024, et la seconde le 12 septembre 2024.

La quatrième saison a été confirmée en janvier 2021, en même temps que la saison 3, et annoncée dans une publication sur Instagram. Les deux saisons ont presque été tournées à la suite, mais selon Variety, le tournage de la saison 4 a été retardé d’au moins deux mois à cause de la grève qui a paralysé Hollywood l’année dernière.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 4 d’Emily in Paris ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la nouvelle saison d’Emily in Paris. Cependant, un teaser avait été publié par Netflix l’année dernière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez découvrir cette vidéo qui tease la saison 4 d’Emily in Paris juste ci-dessous :

“La saison 4 d’EMILY IN PARIS verra Emily embarquer pour des vacances romaines.”

La vidéo a été présentée lors de l’événement Tudum de Netflix, où Lily Collins a donné un avant-goût de ce que les fans pourront attendre de la prochaine saison. La saison 4 devrait alors répondre aux questions suivantes : “Alfie a-t-il toujours le cœur brisé ? Gabriel obtiendra-t-il son étoile Michelin ? Mindy et le groupe iront-ils à l’Eurovision ? L’amour retrouvé de Sylvie durera-t-il ?”

“Et la question que tout le monde se pose : Emily et Gabriel vont-ils enfin être ensemble ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La vidéo a également teasé qu’Emily partirait en “vacances romaines” pour la saison 4, ce qui est intéressant compte tenu de la ressemblance de Collins avec la star de Vacances romaines (1953), Audrey Hepburn, une similitude que la série n’a pas évitée avec ses choix de mode.

Quel est le casting de la saison 4 d’Emily in Paris ?

Bien qu’aucun membre du casting n’ait été officiellement confirmé, à l’exception de Lily Collins, on attend le retour de certains acteurs principaux tels qu’Ashley Park et Lucas Bravo par exemple.

La liste prévue du casting complet comprend :

Lily Collins dans le rôle d’Emily

Ashley Park dans le rôle de Mindy

Lucas Bravo dans le rôle de Gabriel

Camille Razat dans le rôle de Camille

Philippine Leroy-Beaulieu dans le rôle de Sylvie

Samuel Arnold dans le rôle de Julien

Bruno Gouery dans le rôle de Luc

Lucien Laviscount dans le rôle d’Alfie

Le destin d’un personnage est incertain : Kate Walsh dans le rôle de Madeline, qui est retournée à Chicago dans la saison 3. Toutefois, elle pourrait réapparaître de temps à autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle pourrait être l’intrigue de la saison 4 d’Emily in Paris

La saison 4 continuera de suivre la vie d’Emily alors qu’elle navigue entre sa carrière et ses relations à Paris.

Comme l’a décrit Lily Collins dans la vidéo ci-dessus, de nombreuses questions trouveront des réponses, et le drame est loin d’être terminé, alors qu’elle a teasé que la vie d’Emily prendrait un “tournant inattendu”, avec à la fois des vacances à Rome et un ultimatum.

“Emily va devoir décider si tout ce qu’elle a toujours voulu est vraiment ce dont elle a besoin,” a-t-elle déclaré.

Il y a eu quelques révélations importantes la saison dernière après que Camille ait quitté Gabriel à l’autel, malgré le fait qu’elle soit supposément enceinte de son bébé. Le créateur de la série, Darren Starr, a déclaré à Entertainment Tonight que cette grossesse n’allait pas disparaître de sitôt, et qu’elle serait un point important de l’intrigue :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“C’est très clair dans la saison 3 que c’est un grand rêve de [Gabriel]. Il veut être père et je pense qu’il était excité et est excité à l’idée de la paternité, mais vous savez, notre série ne se déplace pas si rapidement. Une saison couvre vraiment quelques mois… Nous avons eu trois saisons et peut-être six mois de temps réel [sont passés], donc je ne suis pas sûr que nous verrons un bébé dans la saison 4. Mais je pense que nous devrons gérer la perspective du bébé.”

Quant à Alfie, qui a quitté Emily après avoir découvert ses sentiments pour Gabriel, il s’avère qu’il n’est pas parti pour de bon. Comme l’a déclaré Starr, “La saison 4 va être plus axée sur la navigation dans des relations compliquées ; des relations personnelles et professionnelles, et comment elles entrent en conflit les unes avec les autres… Emily va encore travailler avec Alfie, Gabriel et Camille. Ces relations professionnelles sont vraiment chargées de conflits émotionnels.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant la suite d’Emily in Paris, voici notre liste des meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.