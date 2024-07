Prédictions des notes d’EA FC 25 : top 50 meilleurs joueurs

EA FC 25 approche à grands pas, ce qui signifie que tous les joueurs vont recevoir de nouvelles notes. Voici nos prédictions des 50 meilleurs joueurs.

Chaque année, les développeurs d’EA déploient des améliorations et des baisses de notes en fonction des performances des joueurs lors de la saison précédente. Cela impacte considérablement leurs statistiques et leur potentiel à la fois dans Ultimate Team et dans le mode Carrière.

Alors en attendant la révélation officielle, voici nos prédictions des 50 joueurs avec les meilleures notes dans EA FC 25.

Prédictions des notes des meilleurs joueurs d’EA FC 25

Classement Joueur Club Poste Amélioration/Baisse Prédiction note 1 Kylian Mbappe Real Madrid BU – 91 2 Aitana Bonmati FC Barcelone MC +1 91 3 Caroline Graham Hansen FC Barcelone AD +2 91 4 Erling Haaland Manchester City BU – 91 5 Vinicius Jr. Real Madrid AG +1 91 6 Alexia Putellas FC Barcelone MC -1 90 7 Rodri Manchester City MDC +1 90 8 Thibaut Courtois Real Madrid G – 90 9 Harry Kane Bayern Munich BU – 90 10 Kevin De Bruyne Manchester City MC -1 90 11 Virgil van Dijk Liverpool DC +1 90 12 Mohamed Salah Liverpool AD – 89 13 Kadidiatou Diani OL AD – 89 14 Mapi Leon FC Barcelone DC – 89 15 Ruben Dias Manchester City DC – 89 16 Sam Kerr Chelsea BU -1 89 17 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelone G – 89 18 Alisson Becker Liverpool G – 89 19 Ada Hegerberg OL BU – 89 20 Irene Paredes FC Barcelone DC – 88 21 Lionel Messi Inter Miami AC -2 88 22 Neymar Jr Al-Hilal AG -1 88 23 Bruno Fernandes Manchester United MOC – 88 24 Wendie Renard OL DC – 88 25 Jude Bellingham Real Madrid MOC +2 88 26 Jamal Musiala Bayern Munich MOC +2 88 27 Bernardo Silva Manchester City MC – 88 28 Federico Valverde Real Madrid MC – 88 29 Martin Odegaard Arsenal MOC +1 88 30 Sophia Smith Portland Thorns BU – 88 31 Robert Lewandowski FC Barcelone BU -2 88 32 Ederson Manchester City G – 88 33 Guro Reiten Chelsea AG – 88 34 Christiane Endler OL G – 88 35 Patri Guijarro FC Barcelone MC – 88 36 Joshua Kimmich Bayern Munich MDC -1 87 37 Alex Morgan San Diego Wave BU -2 87 38 Fridolina Rolfo FC Barcelone DG – 87 39 Debinha Kansas City Current MOC -1 87 40 Lucy Bronze FC Barcelone DD – 87 41 Karim Benzema Al-Ittihad AC -3 87 42 Antoine Griezmann Atlético Madrid BU -1 87 43 Beth Mead Arsenal AD – 87 44 Jan Oblak Atlético Madrid G -1 87 45 Marie Katoto PSG BU -1 87 46 Victor Osimhen Naples BU -1 87 47 Bukayo Saka Arsenal AD +1 87 48 Son Heung-Min Tottenham AG – 87 49 Nicolo Barella Inter Milan MC +1 87 50 Lautaro Martinez Inter Milan BU – 87

Suite à son transfert tant attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait conserver sa place parmi les joueurs les mieux notés d’EA FC 25, mais nous pensons qu’il devra partager son trône. La star de la couverture de l’année dernière, Erling Haaland, a également réalisé une nouvelle saison impressionnante avec Manchester City, nous pensons donc qu’il fera également partie du club des 91.

Vinicius Jr mérite une nouvelle amélioration après avoir remporté la Ligue des champions et la Liga, lui permettant enfin de figurer parmi les joueurs les mieux notés du jeu. Aitana Bonmati et Caroline Graham Hansen de Barcelone complètent nos prédictions après avoir joué un rôle clé dans la saison invaincue et victorieuse du club espagnol.

Plus bas dans le classement, la nouvelle star de la couverture Jude Bellingham est sur le point de bénéficier d’une autre énorme amélioration, après que le jeune joueur ait impressionné tout le monde lors de sa première année en Espagne. On peut en dire autant de Jamal Musiala, qui a été la lueur d’espoir d’une saison décevante pour le Bayern Munich.

EA SPORTS Haaland devrait encore une fois conserver son incroyable cote de popularité.

Quand les notes officielles des joueurs seront-elles révélées ?

Il n’y a actuellement pas de date officielle pour la révélation des notes des joueurs d’EA FC 25, mais cela devrait avoir lieu début septembre. Cela se base sur le jeu de l’année dernière, où les développeurs ont annoncé les notes le 11 septembre avant la sortie du jeu le 29 septembre.

Mais en attendant la révélation des notes, FC 24 continue de proposer des promotions régulières, alors assurez-vous de terminer la saison en beauté en utilisant les meilleures tactiques personnalisées.