Gotaga devrait bientôt lancer sa structure esport avec une équipe Valorant

Le retour du French Monster dans le monde de l’esport semble être imminent puisque de nombreuses rumeurs annoncent que Gotaga va créer sa propre organisation avec une première équipe Valorant.

Le début de cette année 2023 commence de la meilleure des façons pour Gotaga. Après avoir annoncé qu’il était l’heureux papa de son premier enfant, le French Monster pourrait prochainement faire une nouvelle annonce (bien différente) sur son grand retour dans l’esport à la tête de sa propre structure.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs annoncent le retour de Gotaga dans l’esport à la tête de sa propre organisation. Il y a quelques mois, de grandes rumeurs avaient laissé présager le retour du French Monster sur Call of Duty à la tête de l’équipe Paris Legion en CDL.

Malheureusement, ce projet n’a pas pu aboutir et Paris Legion a finalement été racheté par d’autres investisseurs avant de devenir Las Vegas Legion.

Mais l’idée de créer sa propre organisation esport est toujours restée dans la tête de Gotaga, et selon les récentes informations du média Blix.gg, l’annonce de sa première équipe devrait être imminente.

Gotaga bientôt à la tête de sa propre organisation esport

Selon Blix, des personnes proches de Gotaga ont réussi à obtenir le dernier slot de la nouvelle ligue française de VALORANT, la VCL, et tout porte à croire que son équipe devrait être celle qui porte actuellement le tag “SBG“.

Au sein de cette équipe, nous pouvons notamment retrouver Wailers qui a été le coéquipier de Gotaga lors de sa dernière saison compétitive Call of Duty sur Black Ops 3.

Les autres joueurs de cette équipe sont TakaS (ex Karmine Corp), nataNk (ex Vitality), logaN (ex Team BDS) et beyAz (ex Digital Athletics).

Le lancement de la VCL étant prévu pour le 14 janvier, il est probable que l’annonce de Gotaga se fasse dans un futur très proche d’autant plus que ce dernier a commencé à faire monter la pression comme le montre ce tweet.

Il est certain que le fait que Gotaga décide de créer sa propre organisation esport va susciter de nombreuses réactions au sein de la scène ainsi qu’un fort engouement de tous ses fans qui attendent déjà avec impatience l’annonce officielle.

De notre côté, nous avons hâte de voir l’évolution de ce projet et attendons déjà avec impatience un match entre l’équipe de Gotaga et la Karmine Corp.