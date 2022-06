Gotaga aurait tenté de racheter Paris Legion en CDL

Selon un compte Twitter recensant toutes les informations de la Call of Duty League, le French Monster, Gotaga, aurait tenté l’année dernière en association avec un groupe de racheter l’équipe Paris Legion, sans succès malheureusement.

Rappelez-vous lors du ZEvent 2021, lorsque Gotaga avait annoncé son départ de Vitality, équipe qu’il avait fondée le 5 août 2013 avec ses coéquipiers de l’époque, Brawks, AzoX et Ag0nie sous la tutelle de Fabien “Neo” Devide.

Laissant la ruche derrière lui, le French Monster avait ensuite annoncé ses ambitions de créer sa propre équipe esport sur Call of Duty, son jeu de cœur sur lequel il a brillé durant de longues années.

Cependant, comme il l’avait précisé durant un live, avoir sa propre équipe sur CoD n’est pas une mince affaire puisque la compétition se joue dans une ligue fermée où les places se font rares et coûtent extrêmement cher.

Mais récemment, selon un tweet de CDL Intel qui est un compte Twitter qui regroupe toutes les informations de la Call of Duty League, Gotaga aurait pu faire son grand retour sur la scène compétitive de CoD.

“Il y avait un groupe qui tentait d’acheter ParisLegion depuis l’année dernière, avec la participation du streamer français et joueur retraité de Call of Duty, Gotaga.”

Cette information fait suite à un tweet d’Atura, coach et analyste de la CDL qui a révélé qu’il devrait être “sous les ordres d’une organisation nouvellement formée qui n’a pas été en mesure d’obtenir la position qu’elle souhaitait dans la CDL” laissant ainsi présager qu’il aurait dû avoir une place importante dans la composition de la nouvelle équipe Paris Legion dirigée par Gotaga.

From what I understand there was a group attempting to purchase @ParisLegion since last year which involved French streamer and retired Call of Duty player @Gotaga, and this is what Atura is talking about. https://t.co/5yqMAculFu

— CDL Intel (@intelCDL) June 14, 2022