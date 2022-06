Envy Gaming disparaît et intègre officiellement OpTic Gaming

Envy Gaming n’est plus, OpTic Gaming devient officiellement la marque de l’emblématique organisation esport.

Le président d’OpTic Gaming, Hector “Hecz” Rodrigues a récemment annoncé lors d’un podcast avec Mike “Hastro” Rufail que le nom Envy Gaming est désormais absorbé par OpTic Gaming.

Envy Gaming et OpTic Gaming avaient déjà fusionné en novembre 2021 afin de créer l’équipe CoD, OpTic Texas. Basée à Dallas, Envy a été fondée à l’origine comme une équipe professionnelle de Call of Duty en 2007.

Après avoir bâti des équipes prestigieuses sur de nombreux jeux comme Rocket League, Counter-Strike, Gears of War, Halo, League of Legends et Valorant, Envy s’est imposé au fils des années comme l’une des plus grandes organisations esport au monde.

Mais après toutes ces années de succès, Mike Rufail estime qu’il est temps de “mettre Envy de côté pour le moment” et de consacrer toutes les ressources de l’organisation à OpTic.

Envy Gaming retire son nom et son logo

Mike Rufail, le fondateur d’Envy a annoncé que c’était sa décision de “mettre en veilleuse” le nom et le logo de l’organisation. Par conséquent, toutes les équipes d’Envy, à l’exception de l’équipe Overwatch, les Dallas Fuel, changeront de logo et de nom afin de devenir OpTic Gaming.

L’équipe Rocket League d’Envy adopte donc le nom d’OpTic, tandis que le joueur de Super Smash Bros, Justin “Wizzrobe” Hallett est désormais à la recherche d’une nouvelle équipe à représenter.

Derrière la décision de conserver la marque Dallas Fuel, Mike Rufail a déclaré que cette dernière était “ancrée dans la communauté Overwatch.”

“Lorsque nous avons fusionné nos entreprises ensemble, nous avons eu cette idée de prendre nos deux marques et de faire des choses avec elles et de continuer à faire les mêmes choses que nous avons toujours faites, mais tout en continuant de les développer.”

Et si le fondateur d’Envy n’exclut pas la possibilité de faire quelque chose avec la marque Envy dans le futur, il pense cependant que c’est actuellement la bonne décision pour aider l’organisation à “survivre” afin d’éliminer toute confusion pour les investisseurs ou sponsors potentiels.

“Nous possédons toujours la marque et nous pourrions toujours potentiellement faire quelque chose à l’avenir si nous le voulons, mais il était beaucoup plus logique pour moi de mettre toutes nos ressources dans OpTic parce que c’est là que nous allons vraiment développer notre entreprise.”

Pour conclure, Mike Rufail a remercié les fans d’Envy sur Twitter pour leur soutien au fil des années.

Un retour d’OpTic sur CSGO et des skins Rocket League à venir ?

Suite à cette annonce, Rufail a directement fait allusion à l’arrivée de skins OpTic sur Rocket League. “Ces voitures OpTic ont l’air incroyables. Les voitures vont être dans le jeu et elles ont l’air malades“.

Mais le sujet qui vous intéressera probablement est celui d’une équipe CSGO.

Dans le passé, Envy a acquis une équipe CSGO en 2015 et l’équipe avait connu un parcours mémorable jusqu’à sa dissolution en 2021. OpTic quant à eux, a eu brièvement une équipe sur CSGO, mais elle s’est séparée brusquement en 2019.

Et pour conclure sur le sujet, Rufail a fait allusion à un retour potentiel d’OpTic sur CSGO en déclarant : “Amener la marque Optic sur un nouveau territoire est quelque chose que nous envisageons et peut-être potentiellement prendre certains de ces autres jeux comme CSGO. Ça nous manque à tous les deux.“