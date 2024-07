HyDra était proche de devenir double champion du monde de Call of Duty

Paco “HyDra” Rusiewiez n’a malheureusement pas pu ajouter une deuxième bague de champion du monde Call of Duty à sa vitrine lors du CDL Championship 2024.

Âgé de 22 ans, HyDra est le joueur qui fait rayonner la France à l’international sur l’esport CoD depuis plusieurs années, principalement lors de son arrivée chez New York Subliners fin 2020.

Depuis son arrivée aux États-Unis, il n’a cessé d’impressionner par son niveau individuel impressionnant. Au fil des années, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs dans son domaine en remportant plusieurs trophées sur le sol américain, dont le Call of Duty League Championship de 2023 sur Modern Warfare 2.

Il fut le premier joueur européen (et donc français) à gagner un titre de champion du monde sur Call of Duty, et il l’est toujours aujourd’hui.

La saison suivante sur Modern Warfare 3 s’est plutôt bien déroulée avec un seul changement dans son roster depuis MW2 et une équipe qui est restée stable. HyDra, KiSMET, Skyz et Sib sont arrivés au Call of Duty Championship 2024 en pleine confiance suite à leur victoire au Major 4 en juin dernier.

Call of Duty League

New York Subliners et HyDra auront tout donné

Les Subliners ont donc débuté leur parcours dans ce nouveau championnat du monde via le Winner Bracket.

WINNER BRACKET Round 1 : New York Subliners 3-2 Seattle Surge

Dans un match très serré, il a été contraint d’éliminer deux de ses anciens coéquipiers francophones dans le circuit amateur, Breszy et Abuzah de Seattle Surge.

WINNER BRACKET Round 2 : Atlanta FaZe 2-3 New York Subliners

Au tour d’après, HyDra a dû faire face à une très bonne équipe de la CDL, FaZe. Simp, le MVP de la Saison 2024, voulait à tout prix passer au tour suivant et prouver sa valeur. Mais c’était sans compter sur le French Phenom qui a montré qu’il méritait également ce titre de MVP.

Finale WINNER BRACKET : New York Subliners 2-3 OpTic Texas

Face à une équipe du Green Wall très bien en place et préparée pour cet événement, les Subliners n’auront pas réussi à enchaîné une troisième victoire d’affilée en Game 5 et laissent donc filer OpTic en Grande Finale.

Finale LOSER BRACKET : New York Subliners 3-2 Toronto Ultra

Toronto Ultra, menés par Scrap, venaient d’enchaîner trois victoires d’affilée en loser bracket pour tenter de se sécuriser une 2e place dans le dernier tournoi de l’année. Cependant, HyDra et ses coéquipiers avaient à cœur de prendre leur revanche sur OpTic Texas en grande finale.

GRANDE FINALE : OpTic Texas 5-1 New York Subliners

En grande finale, la marche a semblé trop haute pour NYSL. OpTic, devant son public au Texas, s’est montré plus dominant et tranchant dans ce BO9.

HyDra aura tout donné dans la première R&D qu’il termine en 15-6 avec un ace de grande classe.

New York aura réussi à gagner le premier Contrôle, mais les monstres du Green Wall ajoutent un nouveau titre de champion du monde à OpTic, après la victoire de Scump, Karma, Crimsix et FormaL en 2017 sur Infinite Warfare.

Place à Call of Duty: Black Ops 6

Activision

HyDra, Skyz et KiSMET ont donc manqué l’occasion de devenir le premier trio à remporter deux fois le Call of Duty Championship ensemble, mais ce n’est que partie remise. Ils remportent tout de même la somme de 480 000$ pour leur deuxième place.

Le French Phenom, HyDra, a prouvé qu’il ne s’est pas reposé sur ses lauriers après un premier titre de champion du monde qui a forcé Gotaga à changer sa biographie sur Twitter (X).

Le jeune français est encore capable de dominer le monde de Call of Duty et nous avons hâte de voir ce qu’il nous proposera sur Black Ops 6, quelle que soit son équipe ou les coéquipiers qui l’entourent.