Benjyfishy met un terme à sa carrière Fortnite et se lance sur un FPS

Benjy “Benjyfishy” Fish vient d’annoncer la fin de sa carrière compétitive sur Fortnite après plusieurs années de domination sur la scène.

Benjyfishy est l’un des joueurs Fortnite les plus connus au monde avec des millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux : 3,9 millions sur Twitch, 1,8 million sur Twitter, 1,7 million sur YouTube et 2,1 millions sur Instagram. Né en Angleterre, il a su prouver sa qualité de joueur Fortnite à de nombreuses reprises sur les serveurs européens mais aussi dans le monde à travers des événements tels que la Fortnite World Cup en 2018.

Et en ce vendredi 24 juin 2022, il a annoncé la fin de sa carrière sur Fortnite après de belles années de compétition. Mais il ne s’arrête pas en si bon chemin dans sa carrière esportive et espère rebondir sur un autre jeu qu’il a déjà choisi.

C’est dans une petite vidéo de 2 minutes postée sur ses réseaux sociaux qu’il a annoncé la nouvelle à sa communauté. Il explique brièvement qu’il n’aime plus autant Fortnite qu’avant et qu’il veut changer d’air en se dirigeant vers un autre jeu sur lequel il prend plus de plaisir à jouer.

J’arrête officiellement la compétition sur Fortnite pour poursuivre sur Valorant

C’est donc sur le FPS de Riot Games que Benjyfishy va continuer sa carrière de joueur esport professionnel, de la même façon que d’autres joueurs bien connus de la scène tels que Skite ou Nayte par exemple.

Après plus de 550 000€ gagnés sur Fortnite depuis ses débuts en compétition il y a presque 4 ans, le joueur iconique qui s’est approprié le skin “Poiscaille” tourne une page de sa carrière à seulement 18 ans.