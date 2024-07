Kenneth ‘Kenny’ Williams d’OpTic Gaming a eu l’opportunité de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en avant-première, et le pro de la Call of Duty League est préoccupé par le fait que la nouvelle mécanique de plongée et de tir pourrait être trop puissante.

Lors d’un épisode du podcast OpTic Gaming GameChat, Kenny a affirmé que la mécanique de plongée et de tir est surpuissante dans CoD Black Ops 6. Il a donné l’exemple d’un joueur visant dans un couloir et se faisant éliminer trop rapidement par un ennemi qui plonge à travers la pièce.

“Pouvoir plonger et tirer”, a déclaré Kenny. “Nous leur avons dit qu’ils devaient le nerfer parce que la plongée est si rapide du point de vue de l’autre.”

Amer “Pred” Zulbeari a ajouté qu’il était préoccupé par le fait que les pros pourraient décider de bannir cette fonctionnalité.

“Je peux voir la plongée et le tir être banni parce que si c’est la même chose que lorsque nous y avons joué, c’était abusé”, a répondu Kenny.

En ce qui concerne l’Omnimovement, Kenny pense que tout le monde aimera cette nouvelle fonctionnalité, et qu’elle sera vue comme l’un des meilleurs ajouts de ces dernières années.

Comme expliqué dans le site officiel dédié au jeu, l’Omnimovement permet de sprinter, glisser et plonger dans toutes les directions. Combiné avec la mécanique de plongée et de tir, les opérateurs auront une gamme complète de mouvements à 360 degrés.

“Je pense que nous allons tous adorer l’omnimovement”, a affirmé Kenny. “Une fois que vous l’avez maîtrisé, c’est ce que le jeu était censé être il y a des années, et comment cela n’a-t-il pas été une chose depuis des années.”

Kenny a également félicité Treyarch pour la création de superbes cartes adaptées au CoD compétitif et pour avoir rendu la vitesse d’élimination “parfaite”, car elle n’était pas trop rapide. Les joueurs auront l’occasion de jouer au prochain jeu lors d’une bêta à venir.

Treyarch prévoit également de donner aux fans un aperçu du gameplay lors de CoD Next le 28 août. Nous nous attendons à ce que l’événement suive un format similaire aux itérations précédentes et inclue des parties en direct de certaines des 16 nouvelles cartes multijoueur. Black Ops 6 sort officiellement le 24 octobre.