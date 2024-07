Comment obtenir un code bêta d’EA FC 25 et un accès anticipé

La date de lancement d’EA FC 25 a récemment été confirmée, et les fans les plus impatients ne peuvent plus attendre. Si vous faites partie de ceux-là et que vous souhaitez obtenir un code pour la bêta fermée afin d’accéder au jeu en avance, voici ce que vous devez faire.

EA Sports réussit à apporter de nombreux nouveaux contenus pour leurs fans année après année, les gardant intéressés par le développement et la croissance globale du jeu. Il est donc logique que les amateurs d’EA Sports FC veuillent expérimenter les nouvelles fonctionnalités dès que possible.

Alors si vous aussi vous ne pouvez plus attendre et que vous souhaitez découvrir ce que le studio réserve pour le prochain opus, voici comment obtenir un code bêta pour accéder à la bêta fermée d’EA FC 25.

La bêta fermée d’EA FC 25 sera ouverte à un nombre restreint d’utilisateurs choisis par EA parmi tous ceux qui s’inscrivent pour le Community Playtesting.

Heureusement pour les fans, il est assez facile de s’inscrire. Voici les étapes :

Rendez-vous sur le site d’EA et connectez-vous. Cliquez sur votre avatar en haut à droite. Cliquez sur “Paramètres du compte“. Sélectionnez “Préférences de courriel“. Dans la section des jeux préférés, assurez-vous de cocher la case pour permettre à EA de vous envoyer des communications “N’importe quand“. Ensuite, vérifiez que les titres EA Sports FC sont sélectionnés et appuyez sur “Mettre à jour“. Allez dans l’onglet “Playtesting d’Electronic Arts“. Cliquez sur “Rejoindre le playtesting EA“. Connectez-vous à votre compte EA et remplissez le formulaire fourni, ainsi que vos préférences.

Conditions de la bêta fermée

En plus de s’inscrire pour le Community Playtesting, les joueurs doivent remplir les conditions suivantes pour être considérés pour la bêta :

Inscription au Community Playtesting sur le site EA.

Avoir au moins 18 ans.

Posséder une PlayStation 5 ou une Xbox Series S|X.

Jouer régulièrement à EA FC 24.

Avoir une connexion internet.

Accepter les conditions d’utilisation et l’accord de la bêta.

Avoir un abonnement actif à PS Plus ou Xbox Game Pass.

Si vous ne souhaitez pas participer à la bêta, mais que vous voulez accéder au jeu avant tout le monde, vous pouvez obtenir un accès anticipé en précommandant le jeu. Les joueurs qui vont se procurer l’édition Ultimate d’EA FC 25 bénéficieront d’un accès anticipé de 7 jours à partir du 20 septembre 2024.

Les membres EA Play bénéficient également d’un avantage appelé “Play First Trials” qui leur permet un essai de 10 heures pendant l’accès anticipé du jeu.

La bêta d’EA Sports FC 25 n’a pas encore été annoncée.

Cependant, EA FC 24 a été lancé fin septembre l’année dernière, et si l’on considère cela, le studio pourrait reproduire quelque chose de similaire cette année. Dans ce cas, la bêta fermée devrait débuter autour de la première semaine d’août et durer environ trois semaines, selon FGZ News.

Les joueurs sélectionnés recevront un code via l’e-mail associé à leur compte EA, alors gardez un œil sur votre boîte de réception et vérifiez régulièrement votre dossier de spam, juste au cas où.

Il est important de noter que les entrées de la bêta fermée sont limitées, donc s’être inscrit au Community Playtesting ne garantit pas que vous recevrez un code. De plus, ceux qui obtiendront un code n’auront pas accès à tous les modes de jeu.

Vous ne pouvez pas transférer un code bêta d’EA FC 25 à un autre utilisateur. Cela signifie que si vous recevez l’accès à la bêta fermée, vous êtes le seul à pouvoir vous connecter au jeu.

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas utiliser le code, personne d’autre ne peut l’utiliser à votre place car il n’est pas transférable, donc il sera perdu.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la bêta fermée d’EA FC 25. Restez à jour avec tout ce qui concerne le jeu dans notre hub de sortie, et n’oubliez pas de vérifier toutes les licences disponibles dans le jeu ainsi que la nouvelle fonctionnalité FC IQ.

