EA FC 25 : toutes les fuites et tout ce que nous savons

EA Sports FC 25 est le prochain opus de la franchise renommée de football, succédant à EA FC 24. Voici tout ce que nous savons sur EA FC 25 jusqu’à présent, de sa date de sortie probable aux plateformes sur lesquelles il sera lancé.

EA FC 24 a été le premier jeu de la série à être lancé sous ce nouveau nom, donnant le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour la longue franchise de jeux de football de l’éditeur.

Aujourd’hui, alors que la saison Ultimate Team s’achève et que les dernières promotions sont lancées, les fans du monde entier attendent avec impatience EA Sports FC 25.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici alors tout ce que nous savons sur EA FC 25 à ce jour.

Sommaire

Il n’y a actuellement aucune date de sortie officielle pour EA FC 25, mais il est probable qu’il arrive vers la fin du mois de septembre. En se basant sur EA FC 24, qui a été lancé le 29 septembre, nous nous attendons à une sortie le vendredi 27 septembre, avec une période d’accès anticipé débutant la semaine précédente.

Cela correspond également à une fuite de FUTZONEFIFA qui a affirmé qu’un lancement en septembre avait été confirmé, ainsi qu’au rapport financier d’EA qui confirme une sortie au deuxième trimestre, la plaçant entre le 1er juillet et le 1er octobre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, rien n’a été confirmé et il ne s’agit pour l’instant que de spéculations. Les développeurs pourraient facilement décider de sortir ce nouveau jeu plus tôt ou de le repousser en octobre.

Plateformes d’EA FC 25

EA FC 25 sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC lors de sa sortie, chaque nouvel opus étant toujours disponible sur les plateformes les plus récentes. Historiquement, une version PS4 et Xbox One a aussi été publiée, permettant aux joueurs sur consoles de la génération précédente de fouler les terrains. Mais nous devrons attendre une annonce officielle pour en être sûrs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les précédents opus de la série, y compris EA FC 24, sont également sortis sur Nintendo Switch, mais avec l’absence de certaines des nouvelles fonctionnalités. Cela dit, la réponse au portage Switch a été assez négative, il est donc incertain que cela se reproduise à nouveau avec EA FC 25.

Modes de jeu attendus d’EA FC 25

Bien qu’EA Sports FC 25 n’ait pas encore été révélé, il est attendu avec tous les modes principaux qui sont devenus des incontournables de la série, tels que :

Coup d’envoi

Ultimate Team

Mode Carrière

Volta

Clubs Pro

Saisons en ligne

Bien sûr, les développeurs pourraient introduire un tout nouveau mode cette fois-ci pour apporter de la fraîcheur, et il y aura sans aucun doute de nombreux ajouts pour rendre les modes existants encore plus attrayants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fuites d’EA FC 25

Bien que les détails sur EA FC 25 soient rares, des fuites commencent à émerger sur ce que le nouveau jeu pourrait proposer. La plus importante jusqu’à présent est un rapport de SportsGamersOnline, qui a affirmé qu’une refonte majeure de l’IA est en cours, ce qui pourrait améliorer le CPU dans tous les modes.

Il est prévu que cela rende l’équipe adverse et vos coéquipiers plus intelligents lorsqu’ils réagissent au jeu. Ils feront des courses plus efficaces, réagiront au ballon de manière plus réaliste et seront moins susceptibles de laisser de grands espaces.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et voilà tout ce que nous savons sur EA FC 25 pour le moment. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page avec toutes les dernières annonces et fuites dès qu’elles seront disponibles.