EA FC 25 dévoile de nouvelles fonctionnalités : doublons, contrats, nerf des gardiens…

EA a révélé une série de nouvelles fonctionnalités à venir dans EA FC 25, incluant des changements dans le stockage des doublons, les exigences d’Évolution, la suppression des contrats, et un nerf très attendu des mouvements des gardiens de but.

L’équipe de développement d’EA FC 25 s’est appuyée les retours de la communauté pour apporter des améliorations à la qualité de vie (QOL) et au gameplay dans Ultimate Team, Pro Clubs et le mode Carrière. Dans un article de blog publié le 18 juillet, EA a ainsi dévoilé de nouvelles fonctionnalités QoL dont certaines étaient attendues de pied ferme.

En Division Rivals, EA FC 25 réduira le nombre de points de checkpoints pour progresser vers une nouvelle division et réintroduira la relégation pour les divisions les plus hautes.

De plus, la qualification pour les récompenses de Division Rivals sera basée sur un système de points plutôt que sur les victoires. Les joueurs recevront trois points pour une victoire et un point pour un match nul. Au lieu de commencer en Division 10 et de progresser vers la Division 1, les joueurs commenceront dans une division en fonction de leur classement dans EA FC 24.

Ensuite, le stockage des DCE permettra aux joueurs de conserver jusqu’à 100 duplicatas de joueurs afin de les utiliser pour de futurs défis de création d’équipe.

Afin de faciliter la vie des joueurs, les exigences d’Évolution seront moins restrictives. Il y aura plus d’opportunités d’Évolution que dans EA FC 24. EA avait déjà supprimé la condition physique, mais EA FC 25 va encore plus loin en retirant les contrats des conditions.

L’équipe de développement a réduit l’efficacité du déplacement manuel des gardiens, rendant plus difficile pour les joueurs d’abuser du système et de déplacer les gardiens vers des positions non naturelles. EA FC 25 ajustera le mouvement des gardiens, qui pourront être déplacés manuellement d’un à deux pas dans n’importe quelle direction, mais cette action aura un petit délai d’utilisation.

Le changement de déplacement des gardiens s’applique également aux corners. Lors d’un corner, les joueurs peuvent désormais assigner des joueurs au premier et second poteau. La fonction de joueur cible fait d’un joueur le focus d’un corner.

Dans FC 25 Clubs, la relégation revient, ce qui signifie que les équipes devront jouer un match décisif pour rester dans une division si elles perdent trop de matchs. La taille maximale d’un joueur de Clubs est désormais limitée à 1,96 m, ce qui signifie que les joueurs ne pourront plus abuser des centres vers de grands attaquants pour marquer facilement de la tête.

EA a confirmé que d’autres articles approfondissant le gameplay seront publiés à l’avenir, afin de donner plus de détails sur Rush et Clubs en juillet. En août, ce sera au tour d’Ultimate Team et de Carrière d’être disséqués pour notre plus grand plaisir.