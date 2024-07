RUSH est une toute nouvelle expérience de jeu social en 5v5 qui fera ses débuts dans EA FC 25. Voici tout ce que vous devez savoir pour comprendre cette fonctionnalité et comment elle sera appliquée dans le jeu d’EA.

EA Sports a créé une nouvelle fonctionnalité appelée RUSH qui opposera une équipe de 4 joueurs et un bot à une autre équipe dans des matchs en ligne.

Elle sera intégrée dans les modes existants d’EA FC 25 comme un moyen de rafraîchir le jeu tout en tirant parti du système de progression que les joueurs connaissent et aiment déjà. Mais qu’est-ce exactement que RUSH ? Voici tout ce que nous savons.

Qu’est-ce que RUSH dans EA FC 25 ?

RUSH est une fonctionnalité en ligne spécialement conçue pour jouer entre amis, et selon le producteur senior de FC, Sam Rivera, c’est “l’expérience sociale la plus excitante et engageante qu’ils aient jamais créée.”

Elle repose sur les mécaniques, la profondeur et l’équilibrage du gameplay habituel en 11v11, mais avec quelques ajustements qui permettent aux joueurs de passer plus de temps avec le ballon. Cela rend la communication et chacune de leurs actions et décisions cruciales pour le résultat du match.

EA Sports

Points clés de RUSH

4 joueurs de champ contrôlés par les joueurs

Le gardien est contrôlé par l’IA

Terrain plus petit

Pas de positions fixes

La ligne de hors-jeu est repositionnée dans le tiers offensif

La communication entre les joueurs est cruciale

Cartons bleus (expulse les joueurs pendant une minute)

Les passes de saison UT & Clubs Pro seront combinées

Tous les modes avec RUSH

4 modes de jeu seront disponibles en version RUSH :

Ultimate Team

Clubs

Coup d’envoi

Carrière Manager

En mode Carrière, les utilisateurs prendront le contrôle de l’Académie des jeunes pour les aider à se développer tout au long de la saison avec des tournois spéciaux en 5v5.

Le seul mode qui a été confirmé comme supprimé est VOLTA, car RUSH est censé le remplacer.

Caractéristiques spéciales de RUSH

Il y a deux caractéristiques principales développées exclusivement pour RUSH : un nouveau stade et un nouveau commentateur.

Le stade a été développé en collaboration avec Nike, et sa forme rappelle les crampons mercurial de la marque et le très reconnaissable Swoosh. L’arène a un angle de 23,7 degrés, le même que celui du Nike Swoosh, et de nombreux ajouts environnementaux tout autour.

Quant au commentateur, l’iconique Fernando Palomo du Salvador sera inclus dans les matchs de RUSH pour accompagner les joueurs avec son style de narration intense et excitant.

