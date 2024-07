EA Sports FC 25 ajoute une nouvelle fonctionnalité intéressante qui modernisera les tactiques, offrant aux joueurs une expérience encore plus réaliste. Voici tout ce que vous devez savoir sur le FC IQ dans le prochain jeu d’EA Sports.

EA Sports a annoncé toutes les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées à la nouvelle édition d’EA Sports FC, et celle qui a particulièrement attiré l’attention – en raison de sa complexité et de son impact – est FC IQ.

Cette fonctionnalité est alimentée à la fois par des données du monde réel et par une IA, et est conçue pour influencer les tactiques et le positionnement dans tous les types de matchs dans EA FC 25. Mais qu’est-ce exactement que le FC IQ, et que fait-il pour le jeu ?

FC IQ expliqué

FC IQ est un nouveau pilier fondamental dans EA FC 25 qui s’additionne à HypermotionV et PlayStyles pour offrir aux joueurs une expérience de jeu encore plus authentique.

FC IQ est une manière plus approfondie de gérer les tactiques et les positions d’une équipe. Cela permet aux joueurs de mieux contrôler leur équipe, avec une personnalisation plus poussée non seulement de l’équipe dans son ensemble mais de chaque joueur et de sa position. Cela signifie que, par exemple, chaque attaquant n’aura pas les mêmes qualités, car elles dépendront de vos choix.

FC IQ repose sur trois fondations qui détermineront les actions d’un joueur en défense et en attaque :

Rôles des joueurs

Tactiques d’équipe

Tactiques intelligentes

EA Sports

Rôles des joueurs dans FC IQ

Les rôles dictent la façon dont les joueurs pensent et se déplacent sur le terrain dès qu’ils perdent le contrôle du ballon, qu’ils aient perdu sa possession ou qu’ils l’aient passé à un coéquipier.

Il y a 52 rôles différents au total – entre 3 et 5 rôles par position – et chacun a des aspects positifs et négatifs très spécifiques pour le joueur.

Basé sur les données réelles des saisons passées, l’IA déterminera dans quels rôles un joueur excelle. Certains, comme Bellingham et Debinha, ont principalement un rôle Milieu latéral, tandis que d’autres, comme Havertz, ont de bons pourcentages dans trois rôles ou plus Attaquant de l’ombre, Milieu latéral et Meneur de jeu.

Tous les rôles des joueurs

Les traductions françaises officielles n’ayant pas été dévoilées, nous avons pris la liberté de traduire en français les rôles selon les termes régulièrement utilisés dans le football. Gardez à l’esprit que certains termes pourraient néanmoins être inexacts.

Gardien de but (G) : Gardien de but / Gardien-libéro

Défenseur latéral (DD-DG) : Arrière / Faux arrière / Arrière latéral / Arrière latéral offensif

Défenseur central (DC) : Défenseur / Stoppeur / Défenseur relanceur

Milieu défensif (MDC) : Sentinelle / Milieu défensif / Meneur de jeu en retrait

Milieu central (MC) : Box-to-Box / Sentinelle / Meneur de jeu en retrait / Meneur de jeu / Milieu latéral

Milieu latéral (MD-MG) : Ailier / Milieu latéral / Meneur de jeu latéral / Ailier intérieur

Milieu offensif (MOC : Meneur de jeu / Attaquant de l’ombre / Milieu latéral

Ailier (AD-AG) : Ailier / Ailier intérieur / Meneur de jeu latéral

Attaquant (BU) : Attaquant avancé / Renard des surfaces / Faux 9 / Attaquant pivot

Chaque rôle a entre 1 et 3 points de focus, rendant un rôle plus offensif, errant, défensif ou autre. Cela permet aux utilisateurs d’ajuster les détails spécifiques de ces rôles pour une personnalisation encore plus poussée, leur donnant entre 100 et 400 millions de combinaisons différentes à expérimenter dans EA FC 25.

Pour ajouter encore plus de profondeur, chaque joueur aura un des quatre niveaux de familiarité pour déterminer à quel point il peut être bon. Plus la familiarité est élevée, meilleure est la performance du joueur dans ce rôle.

EA Sports

Tactiques d’équipe

Tactiques d’équipe est une interface où les joueurs définissent la formation de leur équipe, le style de jeu et l’approche défensive. EA Sports a modifié les visuels pour qu’il soit plus facile de voir l’ensemble de ce que vous configurez, avec également des préréglages inspirés par des clubs réels pour les joueurs moins expérimentés.

Une fois tous les réglages effectués, les tactiques d’équipe analyseront votre équipe et les rôles des joueurs choisis sur 6 aspects différents pour vous donner un retour dynamique sur votre tactique avec un résumé des avantages et inconvénients de vos choix, ainsi qu’une vue de la façon dont votre équipe se déplacera avec ou sans le ballon.

Il y a aussi un nouveau système pour les tactiques personnalisées où les joueurs peuvent enregistrer jusqu’à cinq tactiques entièrement personnalisées et obtenir un code universel pour chacune d’elles à partager avec des amis. Cela signifie que quelqu’un que vous connaissez peut utiliser le code pour recréer vos tactiques sur la plateforme de son choix.

Tactiques intelligentes FC IQ

Les tactiques intelligentes sont la façon dont les rôles et les tactiques d’équipe sont présentés dans chaque match. Cela ajoute de nouveaux visuels, fonctionnalités et commentaires à chaque rencontre pour que les joueurs ressentent les changements au fur et à mesure qu’ils prennent effet.

De plus, les tactiques intelligentes offrent des suggestions tactiques en temps réel pendant le match en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Vous pouvez également déclencher des changements tactiques ou des remplacements à tout moment, grâce à de nouvelles alertes qui apparaissent à l’écran.

Vous n’avez pas encore acheté EA SPORTS FC 25 ? Découvrez la date de sortie, le prix et les éditions du prochain opus d’EA FC.