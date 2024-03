Les choix les plus mémorables et difficiles des joueurs dans Baldur’s Gate 3

La communauté de Baldur’s Gate 3 a souligné certains des choix les plus difficiles qu’ils ont dû faire tout au long du jeu.

En tant que RPG, Baldur’s Gate 3 vit et meurt par sa capacité à permettre aux joueurs de faire des choix significatifs qui impactent le jeu et son histoire. Avec tant d’options divergentes disponibles, il n’est pas étonnant qu’il soit apparu comme l’une des plus grandes réussites de 2023.

Dès le début de l’Acte 1, vous êtes confronté à plusieurs questions morales qui n’ont pas de réponse claire. Devriez-vous libérer la belle elfe d’une prison eldritche ? Devriez-vous détruire un camp plein de réfugiés ? Devriez-vous vous arracher un œil pour une femme au hasard ? Ce sont des questions difficiles, sans réponse juste ou fausse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, certaines de ces questions sont plus complexes que d’autres, et maintenant que la plupart des joueurs ont terminé les deux premiers actes puis ont recommencé le jeu sans le finir, ils commencent à discuter de celles qui étaient les plus difficiles à prendre.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 mettent en lumière les plus grands dilemmes moraux du jeu

Pour un joueur, la décision de faire prendre à Karlach la pilule de calmar et de devenir une flagelleuse mentale était particulièrement difficile, en raison de la manière dont cela la changeait.

Ils ont dit : “Elle était tellement certaine qu’elle voulait devenir une flagelleuse mentale juste pour vivre un jour de plus, j’ai dû céder. C’est aussi incroyablement puissant de l’avoir comme flagelleuse mentale throwzerker dans le combat final.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Mais à l’afterparty, j’ai vraiment regretté cette décision. Elle semble satisfaite de son choix mais elle semble être à 1000 lieues de là. Il est évident que chaque cerveau qu’elle mange dilue ce qu’était Karlach et elle devient juste lentement une coquille vide.”

Un autre joueur a dit qu’il était difficile de décider quoi faire avec la progéniture du vampire, ainsi qu’avec les parents de Shadowheart dans l’Acte 3.

“Tant d’entre eux semblent incroyablement dangereux mais tuer des prisonniers pour des crimes qu’ils n’ont pas encore commis et qu’ils ne commettront peut-être jamais n’est pas non plus juste.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Que faire avec les parents de Shadowheart ressemblait à une situation sans issue aussi mais je pouvais me retirer de cette décision en lui disant de choisir (elle a choisi de garder ses parents en vie pour moi).”