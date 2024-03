Les joueurs de Baldur’s Gate 3 acclament le sort “le plus satisfaisant” du jeu

La communauté de Baldur’s Gate 3 prend le temps de rendre hommage au sort qui procure la meilleure sensation lors de l’utilisation en jeu.

Baldur’s Gate 3 regorge de sorts que les joueurs peuvent utiliser à tout moment pour infliger des dégâts aux ennemis, atteindre un nouvel emplacement, ou trouver un moyen d’obtenir un objet qu’ils souhaitent ramasser.

Certains de ces sorts sont plutôt monotones et servent juste les actions les plus basiques, mais il y en a quelques-uns qui se sont particulièrement démarqués auprès des fans.

L’un de ces sorts, Gardiens Spirituels, est apparu comme un favori des fans, non pas pour sa puissance, mais pour la satisfaction ressentie lors de son utilisation.

Les fans de Baldur’s Gate 3 adorent Gardiens Spirituels

Le sort reçoit ses louanges sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, où un joueur poste : “TELLEMENT. SATISFAISANT.”

Ils continuent en disant que, bien que Gardiens Spirituels ne soit pas le meilleur sort du jeu, c’est leur favori, allant jusqu’à le qualifier de leur “pain et beurre”.

La communauté partage également ce sentiment, un utilisateur disant : “Gardiens Spirituels est facilement un sort du Top 10. Dans BG3 et dans 5e.”

D’autres utilisateurs prennent le temps de mentionner toutes les situations dans lesquelles le sort a été très utile pour eux :

“Encore plus satisfaisant, c’est d’utiliser Gardiens Spirituels contre les rats dans le sous-sol d’Elfsong. Il suffit de le lancer une fois, de rester là, et de les laisser tous se suicider lol.”

Un joueur de Baldur’s Gate 3 dit avoir créé un build autour du sort entièrement pour Shadowheart et de la garder dans leur équipe tout le temps.

“Je l’équipe littéralement avec autant d’équipements et de buffs augmentant le mouvement et l’élan que possible, puis autant d’effets de dégâts supplémentaires/effets de statut que possible en plus de cela, et je la fais juste courir partout. Elle est une armée à elle toute seule.”

Les gens aiment tellement Gardiens Spirituels que certains argumenteraient même que c’est, de fait, le meilleur sort du jeu, purement grâce à son coût d’utilisation.

Qu’il puisse être étiqueté ou non comme “meilleur sort”, il est clair que la communauté de Baldur’s Gate 3 a une place spéciale dans son cœur pour Gardiens Spirituels.