Qu’est-ce que Content Warning, le nouveau jeu d’horreur du moment ?

Content Warning est un tout nouveau jeu d’horreur qui explose sur Steam, attirant des milliers de joueurs dans une expérience totalement novatrice. Du buzz de son lancement anticipé à la manière dont le jeu se déroule réellement, voici tout ce que vous devez savoir.

De temps à autre, des succès surprises bouleversent Internet comme sortis de nulle part. Un seul clip peut attirer des millions de vues sur les réseaux sociaux et, en quelques jours, le jeu concerné devient un succès retentissant.

Among Us, Fall Guys, Lethal Company et bien d’autres ont tous connu un tel succès viral ces dernières années, et maintenant, un nouveau jeu serait sur le point de connaître le même destin. Content Warning vient tout juste d’être lancé et il grimpe déjà dans les classements comme peu d’autres jeux auparavant.

Avec plus de 50 000 joueurs le découvrant simultanément, cette nouvelle sortie a immédiatement grimpé en flèche dans la liste des jeux les plus joués sur Steam et continue de monter rapidement dans le top 20. Il se mesure ainsi à des mastodontes comme Elden Ring, Destiny 2, et le récemment sorti Dragon’s Dogma 2, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais qu’est-ce que Content Warning et pourquoi est-il si populaire ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Content Warning ?

Content Warning est un jeu d’horreur flambant neuf sorti le 1er avril. Le concept du jeu est simple : filmer vos amis dans des situations effrayantes, publier les images sur “SpookTube” et espérer qu’elles deviennent virales.

Chaque joueur est équipé d’une caméra et votre objectif est de vous aventurer dans le noir, de jeter un œil autour de tous les coins effrayants et de capturer vos amis dans les moments les plus horrifiants.

Ensuite, votre but sera de fuir la scène afin de vous replier en sécurité, partager les images en ligne et de regarder les vues s’accumuler.

Comme le dit le slogan, “devenez célèbre ou mourez en essayant !”

Plus la situation est effrayante, plus l’ennemi cauchemardesque que vous rencontrez est terrifiant, et plus vous filmez le tout avec expertise, meilleures sont vos chances d’exploser sur les réseaux sociaux. Plus vos contenus obtiennent de vues, plus vous gagnez d’argent et plus vous pouvez acheter de mises à niveau pour améliorer encore vos vidéos.

C’est une expérience à l’adrénaline sans fin, car les parties durent en tout trois jours, avec beaucoup de variations. “Plus vous filmez de choses effrayantes, plus vous devenez viral.”

Avec le support jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne, vous pouvez rassembler quelques amis et leur offrir des frayeurs choquantes, tout cela au nom du buzz.

Obtenez Content Warning gratuitement sur Steam, si vous êtes rapide

Pour célébrer le lancement de Content Warning, le jeu flambant neuf est actuellement gratuit sur Steam. Des dizaines de milliers de joueurs profitent déjà du cadeau de 24 heures, mais il vaut la peine de garder à l’esprit que ce cadeau n’est disponible que temporairement.

À partir du 2 avril, Content Warning vous coûtera 7,79€ sur Steam. Actuellement, aucune information n’est disponible concernant un lancement sur d’autres plateformes.