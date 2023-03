ZeratoR lève le voile sur la ZLAN 2023

Alors que les internautes se perdaient en conjectures suite au récent teasing sur Twitter, l’annonce que tout le monde attendait est enfin arrivée. Après son passage dans l’émission Zack en roue libre et Popcorn ZeratoR a officiellement dévoilé les dates de l’édition 2023 de la ZLAN.

Si pour beaucoup le mois de mars évoque le retour tant attendu du printemps, pour d’autres, c’est le moment où ZeratoR va enfin lever le voile sur la prochaine édition de la ZLAN. À mesure que les jours passaient, les internautes avaient d’ores et déjà commencé à scruter leur fil d’actualité dans l’espoir d’obtenir des réponses à leurs questions.

L’article continue après la publicité

Cependant, alors que l’édition 2022 avait commencé à faire parler d’elle au mois de février et que la soirée d’annonce avait eu lieu le 2 mars, le silence radio de ZeratoR commençait à susciter une certaine inquiétude. Heureusement, le 6 mars, le teasing a été lancé sur le compte Twitter officiel de l’événement.

Bien qu’il ne s’agissait que d’un simple smiley, les internautes étaient convaincus qu’une annonce était proche. Lorsque quelques heures plus tard Zack Nani a annoncé qu’il allait recevoir ZeratoR dans Zack en Roue Libre, le doute n’était alors plus permis, mais c’est au final après sa participation à Popcorn que l’annonce est tombée.

L’article continue après la publicité

À quoi peut-on s’attendre pour la ZLAN 2023 de ZeratoR ?

Malheureusement, tant que ZeratoR n’a pas sorti son fameux powerpoint, il est difficile de savoir exactement ce qu’il a mijoté pour cette année.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Quoi qu’il en soit, comme toujours on imagine que les différentes équipes s’affronteront le temps d’un weekend sur des jeux tels que Worms, Trackmania et de récentes sorties comme Sons of the Forest, sans oublier bien sûr les épreuves emblématiques de l’événement telles que la dictée ou le calcul mental, pour tenter de mettre la main sur une partie du cashprize, vraisemblablement de 50 000 euros.

L’article continue après la publicité

Pour connaître la liste des réjouissances au programme il faudra patienter jusqu’au 29 mars pour la soirée d’annonce où seront dévoilés le format, les jeux concernés, la date de l’événement et bien sûr la date d’ouverture des inscriptions.