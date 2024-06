Zorua fait une nouvelle victime dans Pokémon Go et les fans en redemandent

The Pokémon Company

Un Pokémon de type Ténèbres, Zorua, a encore piégé une nouvelle victime dans Pokémon Go, et les fans ne savent pas s’ils doivent en rire ou en pleurer.

Si vous pensiez que Métamorph était déjà assez agaçant dans le jeu mobile de Niantic, alors Zorua ne vous a pas encore donné un faux sentiment de sécurité. Ce petit monstre frustrant se fait passer pour une version Shiny de votre compagnon actuel, faisant croire à tout Dresseur non méfiant qu’il obtient une nouvelle version de son Pokémon préféré.

Cependant, une fois capturé, il révèle sa véritable identité, laissant de nombreux fans dévastés.

Le farceur a maintenant fait une nouvelle victime après qu’un joueur a révélé comment ses espoirs ont été anéantis et sa journée ruinée par ce Pokémon trompeur, mais la communauté ne sait pas s’il faut le plaindre, être incrédule ou trouver cela hilarant.

« Quelqu’un vient de poster ça sur mon Facebook et ça m’a fait mourir de rire », a partagé un joueur sur Reddit, attachant une image d’un post Facebook où un joueur pensait avoir capturé un Électhor de Galar, pour être extrêmement déçu.

Le post a été inondé par les joueurs imaginant comment cela pourrait être pire : « Imaginez s’il avait utilisé une Master Ball. » D’autres ont juste trouvé l’erreur extrêmement drôle.

« C’est la chose la plus drôle et la plus triste que j’ai jamais vue », a partagé un autre fan, se sentant clairement mal pour le joueur mais se moquant aussi de son manque de perception.

Cependant, certains n’étaient pas convaincus par le post, un utilisateur expliquant que « ils savaient ce qu’ils faisaient. Montrez-moi un Zorua attrapé avec une Master Ball et alors je ressentirai de la sympathie pour eux. » Bien sûr, tous les joueurs n’utiliseraient pas une Master Ball sur un Pokémon identique à leur compagnon, mais cela s’est déjà vu.

« Euh… je comprends que ce sont les oiseaux de Galar, mais si c’est Zorua, cela signifie que vous l’avez déjà », a partagé un autre post, leur sympathie manquant clairement pour cette erreur.

Que le post ait été un appât pour la communauté ou non, il est clair que peu de sympathie est accordée aux joueurs qui se font avoir par un Zorua. Ainsi, il faut être prudent lorsque vous rencontrez un Pokémon qui ressemble à votre compagnon. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.