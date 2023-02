Sardoche s’illustre lors de son premier combat de chessboxing

Quelques jours après avoir dévoilé à sa communauté les résultats bluffants de ses 4 mois d’entraînement intensif, Sardoche est monté sur le ring pour délivrer son tour premier combat officiel de chessboxing, une première performance qui restera dans les mémoires.

Le chessboxing est un sport hybride qui conjugue la boxe anglaise et les échecs. Alors qu’il s’agissait à l’origine d’un sport fictif imaginé par le réalisateur et auteur de bande dessinée Enki Bilal dans Froid équateur, le troisième volet de la Trilogie Nikopol paru en 1992, depuis 2019 le chessboxing est en plein essor.

Ce sport qui se déroule en 11 rounds alternants échecs (blitz) et boxe anglaise (combats exclusivement avec les poings), 6 rounds d’échecs et 5 rounds de boxe maximum, et dont les participants ne peuvent décrocher la victoire avant la fin du temps imparti que grâce à un KO ou à un échec et mat, a été lancé par Iepe Rubingh qui a créé la World Chess Boxing Organisation avant de lancer de multiples combats à travers le globe avec l’Intellectual Fight Club.

Alors qu’il devait participer à son tout premier combat de chessboxing à Los Angeles en décembre dernier, Sardoche s’est malheureusement vu couper l’herbe sous le pied à cause d’un drama qui ne cessait de prendre de l’ampleur sur la toile.

“C’est terminé, je suis out. Ils m’ont tej de l’événement pour éviter qu’il y ait trop de drama. Parce que c’est un énorme projet pour lui, donc je me suis fait cancel.”, avait déclaré le streamer.

Qu’à cela ne tienne, Sardoche a poursuivi coûte que coûte son entraînement intensif et le vendredi 3 février, il a enfin pu monter sur le ring pour disputer son premier combat officiel de chessboxing catégorie (-70 kg et – 1800 Elo) au Cabaret Sauvage à Paris, face à Léo Guirlet. À l’origine il devait affronter Kevin Guedj, un membre du club de chessboxing de Paris, mais il a dû déclarer forfait suite à une blessure.

Les internautes ovationnent Sardoche

Que ce soit sur le ring, ou face à l’échiquier, Sardoche a remporté au la main ce tout premier combat officiel dans le cadre de l’Intellectual Fight Club devant plus de 47 000 viewers sur Twitch.

Après avoir mené le jeu d’un côté comme de l’autre pendant plusieurs rounds, Sardoche l’a finalement emporté lors du 4ème round de boxe en envoyant au tapis son adversaire, un KO technique qui a été salué par la foule.

Bien que certaines voix se soient élevées pour critiquer le changement de dernière minute d’adversaire, sur le chat comme sur les réseaux sociaux, la plupart des internautes ont félicité le streamer pour son impressionnante performance.

Au vu du succès rencontré par cette première rencontre, on imagine que les internautes seront à nouveau au rendez-vous pour les prochains affrontements. En attendant, le streamer a annoncé qu’il ferait un debrief le dimanche 5 février sur sa chaîne Twitch.