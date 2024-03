Quand se termine le Passe de combat de la Saison 2 de The Finals ?

La Saison 2 de The Finals a commencé, ce qui signifie qu’un tout nouveau Passe de combat est désormais disponible pour les joueurs, mais quand se termine-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

La Saison 2 de The Finals est un moment crucial pour le FPS gratuit puisque le patch 2.0.0 apporte un tas de nouveau contenu que les joueurs vont pouvoir découvrir. Il y a une nouvelle carte appelée Horizon qui présente une ville colorée et glitchée avec des formes géométriques flottantes tout autour, et bien sûr, de nouvelles armes et nouveaux gadgets qui vont bouleverser la méta.

Cette nouvelle saison s’annonce comme grande et meilleure que jamais et avec toutes ces nouvelles additions, il y a également un nouveau Passe de combat à compléter qui comprend 12 pages et 96 récompenses. Cependant, de nombreux joueurs peuvent se demander quand ce Passe de combat va se terminer, ce qui leur donne également une idée de la date de sortie de la Saison 3.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur la fin du Passe de combat de la Saison 2 de The qui donne une prédiction de la date de sortie de la Saison 3.

Embark Studios

Le Passe de combat de la Saison 2 de The Finals se termine le mardi 11 juin 2024. Cela signifie qu’au moment de la rédaction de cet article, vous avez au total 89 jours pour gagner chaque récompense qu’il offre.

Actuellement, la Saison 3 de The Finals n’a pas encore de date de sortie.

Cependant, si nous devons la prédire, la Saison 3 pourrait être lancée le 13 juin 2024, la Saison 2 se terminant deux jours plus tôt. Cela correspond à la manière dont la Saison 1 est passée à la Saison 2, la première s’étant terminée le 12 mars tandis que la S2 a commencé deux jours plus tard, le 14 mars 2024.

Le Passe de combat de la Saison 2 de The Finals durera 89 jours, ce qui donne aux joueurs amplement le temps de progresser à travers chaque palier et de réclamer chaque récompense de différents thèmes dans le jeu.

