Les joueurs de Helldivers 2 conquis par le nouvel arsenal antichar contre les Terminides

Grâce à une récente mise à jour de Helldivers 2, une nouvelle méta a gagné en popularité, sa nature antichar dominant contre certains Terminides difficiles.

La démocratie n’est pas toujours facile à défendre dans Helldivers 2, surtout quand il s’agit des Automatons et des Terminides. À ce titre, un équipement bien pensé est crucial dans toute bataille, ainsi qu’une excellente équipe et certaines stratégies importantes.

Cependant, que vous recherchiez le build idéal pour Automaton ou Terminide, ou même Solo, la méta change toujours et il est vital de se tenir à jour si vous voulez continuer à offrir une tasse de liber-thé à l’ennemi. Aussi, la mise à jour du 12 mars a mis en lumière une arme clé et un Stratagème incroyables.

La mise à jour de Helldivers 2 apporte un buff au Fusil Sans Recul & au Stratagème EAT-17 Antichar

Partageant sa découverte sur Reddit, le joueur LaDiscoDiCristo a révélé que le Stratagème EAT-17 Charge Antichar et le Fusil Sans Recul sont « maintenant peut-être l’option antichar la plus forte contre les insectes après la récente mise à jour ».

Il a ensuite expliqué plus en détails. « Il suffit d’un tir à la tête pour tuer un chargeur maintenant, 2/4 tirs dans la tête pour les titans corrisif (à la fois le sans recul et les EATs mais c’est assez incohérent d’après ce que j’ai entendu). Vous pouvez appeler les EATs toutes les minutes, ayant en moyenne la capacité de s’occuper de 2 chargeurs par minute sans compter les autres personnes qui les apportent ».

Ainsi, la combinaison Stratagème et fusil devient instantanément puissante. Elle pourrait vous permettre de prendre facilement le dessus sur tout Terminide blindé avec une facilité déconcertante.

Les joueurs étaient ravis de cette révélation. Beaucoup pensaient que l’arme et le Stratagème « méritent » ces buffs. Cela est dû au fait « qu’ils sont logistiquement les plus difficiles à utiliser et manquent de munitions », les rendant plus équilibrés sur le long terme.

« Ouais, c’est un vraiment bon changement » a ajouté un autre joueur, commentant qu’ils doivent maintenant « réfléchir sérieusement à combien je veux apporter mon bouclier et mon lance-grenades par rapport aux EATs ou au fusil sans recul. C’était un énorme +1 pour la diversité des builds. »

D’autres ont comparé le Fusil et les EATs à une autre arme méta puissante de Helldivers 2, le Railgun. « Avec ce changement, ils sont maintenant plus forts que le railgun. Ils abattent les vaisseaux de débarquement en un seul tir, éliminent les chargeurs d’un seul tir bien placé. et dans le cas des EAT, vous n’êtes pas aussi fichu si vous mourez avec, vous pouvez juste en appeler un autre en 1 minute ».