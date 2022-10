Sardoche accusé de rapport sexuel avec une mineure

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Sardoche a récemment été ciblé par un thread Twitter de la streameuse Kyria dans lequel elle explose des rapports que le streamer aurait eu avec une mineure ainsi que son hypocrisie à ce sujet.

Alors que l’atmosphère Twitch s’est assombrie il y a quelques jours lorsque différentes streameuses ont pris la parole afin de dénoncer le harcèlement et la misogynie qu’elles subissent au quotidien. Le 28 octobre, de nouvelles déclarations on à nouveau secoué l’écosystème Twitch FR.

Le 28 octobre 2022, la streameuse Kyria a décidé de prendre la parole au sujet de Sardoche par le biais d’un thread Twitter dans lequel elle accuse, captures d’écran à l’appui, le streamer d’avoir eu un rapport sexuel avec une mineure alors que ce dernier était âgé de 25 ans.

Kyria avoue se taire “depuis des années” à ce sujet et révèle même avoir “passé un deal avec lui pour qu’il ne mente plus et ne parle plus des femmes, mais 2h après en live il a rompu cet accord en mentant sur cette histoire à nouveau“.

Différentes vidéos et photos de conversations dans lesquelles le streamer parle de sa conquête de 16 ans comme d’une “proie” sont mises en évidence dans ce thread afin de d’appuyer cette accusation.

La streameuse explique également avoir en sa possession “des dossiers entiers de comportements problématiques avec des femmes, certains plus récents que d’autres, mais à moins d’être sérieusement attaquée et d’avoir à me défendre je me contenterai de ces infos ici” avant de révéler sa crainte de recevoir un “harcèlement massif” suite à ce thread.

Peu de temps après ce thread, Sardoche a lancé un live Twitch dans lequel il a confirmé avoir entretenu un rapport sexuel consenti avec une mineure tout en révélant qu’il regrettait à ce jour cet acte.