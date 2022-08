Les comptes TikTok les plus suivis : Khaby Lame, Charli D’Amelio, Addison Rae…

Avec des stars comme Charli D’Amelio, Bella Poarch ou encore Will Smith atteignant des centaines de millions de followers, TikTok abrite de nombreux visages célèbres. Découvrez donc le top 20 des personnes les plus suivies sur TikTok.

Depuis maintenant un bon moment, TikTok s’est imposé comme l’endroit idéal où les vidéos deviennent virales, atteignant des millions d’utilisateurs, et pouvant faire de n’importe qui une superstar du jour au lendemain.

La plateforme est désormais disponible sur plus de 150 marchés à travers le monde, dans 75 langues différentes, et l’année écoulée semble être la plus fructueuse pour l’application.

Avec autant de vidéos, de sketchs comiques et d’autres contenus, les gens restent facilement accrochés à application et par conséquent, cela a incité de nombreux nouveaux créateurs à publier du contenu.

Mais quels sont les TikTokers les plus connus ? On fait le point tout de suite.

Sommaire

5. Will Smith – 72,3 millions de followers TikTok

Jason Merritt / TERM Will Smith enregistre régulièrement des dizaines de millions de vues sur ses vidéos TikTok.

L’acteur Will Smith est l’une des nombreuses célébrités qui ont profité de l’engouement de TikTok, et il publie régulièrement des vidéos amusantes utilisant certains des effets et des sons du moment de l’application. Comptabilisant plus de 72 millions de followers, Will Smith se classe à la cinquième place des TikTokers les plus suivis sur la plateforme.

4. Addison Rae – 88,5 millions de followers TikTok

Angela Weiss / AFP Addison s’est rapidement imposée comme une véritable star sur TikTok.

S’il y a un nom presque aussi synonyme de célébrité sur TikTok que Charli D’Amelio, c’est bien Addison Rae. Elle est surtout connue pour ses vidéos de chorégraphies de danse et a acquis une immense popularité sur YouTube grâce à son succès sur TikTok.

La jeune star est notamment apparue dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians, et a signé un contrat de plusieurs films avec Netflix après la sortie du film “He’s All That” de la plateforme de streaming. Elle a également signé pour le prochain film “Fashionista”, et a lancé sa propre ligne de parfums.

3. Bella Poarch – 91 millions de followers TikTok

Instagram : BellaPoarch Après avoir été dans la marine militaire américaine, Bella Poarch compte maintenant plus de 90 millions de followers sur TikTok.

Devenue célèbre en moins d’un an, Bella Poarch a accumulé un nombre considérable de followers à la vitesse de l’éclair. Après avoir ouvert son compte TikTok en avril 2020, Bella Poarch compte aujourd’hui plus de 90 millions de followers.

Avant la célébrité, Bella Poarch a servi dans la marine américaine. Aujourd’hui, elle est connue pour ses TikToks humoristiques, souvent axés sur les jeux vidéo. Elle a joué dans ses propres clips vidéo pour “Build a Bitch”, “Dolls” et “Inferno”, et a également signé en tant qu’ambassadrice de la marque HyperX.

2. Charli D’Amelio – 144,8 millions de followers TikTok

TikTok : Charlidamelio Lorsque l’on parle de TikTok, on pense alors immédiatement à Charli D’Amelio.

Bien qu’elle n’occupe plus la première place, Charli D’Amelio est toujours la reine de TikTok.

À seulement 18 ans, son ascension au sommet a été tout simplement spectaculaire. En plus de son incroyable succès sur cette plateforme, elle compte déjà plus de 9 millions d’abonnés sur YouTube et a collaboré avec des artistes comme Noah Schnapp et Marshmello.

D’Amelio a explosé sur la scène avec ses vidéos de chorégraphies de danse. Elle a même fini par être la première star de l’application à apparaître dans une publicité pour le Super Bowl. Elle a également joué dans le clip de Chase Hudson, “America’s Sweetheart”.

Au-delà de sa longue période en tant que compte le plus suivi sur TikTok, avant d’être dépassée, Charli D’Amelio est également devenue la première personne à atteindre 10 milliards de likes sur la plateforme.

1. Khaby Lame – 148 millions de followers TikTok

Courtesy / Getty Images Khaby Lame est devenu le compte TikTok le plus suivi à une vitesse totalement folle.

Le TikToker italien Khaby Lame est officiellement le compte le plus suivi de TikTok, après avoir détrôné Addison Rae et Charli D’Amelio dans son ascension.

Grâce à ses sketchs comiques où il pointe sarcastiquement des personnes qui compliquent des tâches simples de la vie de tous les jours, Khaby Lame s’est imposé comme le roi de TikTok et sa popularité ne semble pas près de ralentir.

Les 20 comptes TikTok les plus suivis

Classement Compte Abonnés (en millions) 1 Khaby Lame 148 2 Charli D’Amelio 144,8 3 Bella Poarch 91 4 Addison Rae 88,5 5 Will Smith 72,3 6 Zach King 69,1 7 Kimberly Loaiza 66,1 8 TikTok 64,4 9 Burak Özdemir 62,3 10 Dixie D’Amelio 57,4 11 Domelipa 56,2 12 The Rock 56 13 Spencer X 55 14 Loren Gray 54,6 15 Jason Derulo 52,5 16 BTS 52,3 17 Michael Le 51,5 18 Younes Zarou 47,8 19 Ox_Zung 46,8 20 Kric HC 45,6

Et voilà ! Vous connaissez maintenant la liste des 20 personnes les plus suivies sur TikTok. N’hésitez pas à revenir souvent sur cette page, car nous la mettons régulièrement à jour.

Dernière mise à jour le 4 août 2022.