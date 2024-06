L’espoir d’un Destiny 3 grandit suite aux tweets cryptiques d’un dev 

Destiny 2 et le directeur créatif exécutif de Bungie, Luke Smith, ont publié une série de messages sur X/Twitter, déclenchant des spéculations sur la possible sortie de Destiny 3.

Destiny 2 : La Forme Finale sort le 4 juin 2024, mettant fin à la saga de la Lumière et des Ténèbres qui a commencé en 2014. Alors que le monde est impatient de découvrir le sort du Gardien, du Témoin, d’Ikora, de Cayde, de Zavala, de Mara Sov et des autres, ils souhaitent aussi savoir ce qui va suivre.

Destiny est devenu plus qu’un simple jeu, établissant une connexion émotionnelle avec les joueurs qui s’est développée au cours de la dernière décennie et ils ne sont pas prêts à y renoncer. Pour beaucoup dans la communauté, cette franchise a changé leur vie, et ils veulent qu’elle continue de le faire. Et il se trouve que Luke Smith, directeur créatif exécutif de Bungie, pourrait avoir quelque chose à dire aux joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le 4 juin 2024, il a publié une série de tweets évoquant le parcours du jeu, le dernier contenant trois occurrences du mot « Espoir ». Bien que ce mot ne soit pas spécial, ce qui le rend cryptique, c’est qu’il l’a écrit avec un « E » majuscule. Cela a conduit à des spéculations dans la communauté selon lesquelles une suite potentielle pourrait être en préparation.

BUNGIE Luke Smith pourrait avoir laissé entendre un potentiel Destiny 3.

Le créateur de contenu Aztecross a réalisé une vidéo à ce sujet, discutant du fait que cela pourrait être un indice sur Destiny 3. Rick Kackis a également réagi : « Pourquoi tu mets une majuscule à “Espoir” 3 fois ? »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fallout Plays n’a pas pu s’empêcher de remarquer le fait de « mettre ce mot en majuscule plus d’une fois. » Pour certains comme Datto, Destiny 3 est une évidence car il permettrait de rebooster la franchise et à attirer encore plus de joueurs. Il se pourrait que la communauté lise trop entre les lignes, mais il faut bien reconnaître qu’il s’agit du seul mot qui a été écrit différemment des autres dans le tweet.

Bungie a déjà confirmé que Destiny ne se terminerait pas avec La Forme Finale. Cependant, on ne sait pas si Bungie fera un Destiny 3 ou s’il continuera Destiny 2 à l’avenir. Luke Smith a mentionné dans l’aperçu de Gameplay de La Forme Finale que les joueurs découvriront l’avenir de ce jeu après la défaite du Témoin.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les devs de Diablo 4 donnent une mauvaise nouvelle pour les prochaines saisons

L’article continue après la publicité

Pour l’instant, les joueurs doivent se concentrer sur la campagne de La Forme Finale et le raid du DLC de Destiny 2, qui sort le 7 juin 2024. Une fois cela fait, il y aura suffisamment de temps pour entamer les discussions sur l’avenir de cette franchise bien-aimée des joueurs.