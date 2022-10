Amine annonce un match de foot France- Espagne entre streamers

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que les internautes commençaient à peine à se remettre du Grand Prix Explorer de Squeezie, Amine a rajouté de l’huile sur le feu en annonçant un match de foot entre streamers français et espagnols, une annonce qui a mis les réseaux sociaux en ébullition.

En avril dernier, sous l’égide des plus grands noms du streaming français, des milliers d’internautes se sont relayés sur Reddit pour défendre les couleurs de la France dans une Pixel War, un événement qui a exacerbé la rivalité France-Espagne.

Twitch : Kamet0 Kameto a défié les plus grands streamers du monde lors de la Pixel War.

Cet engouement a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux, qu’avec de la revanche dans l’air, les internautes français comme espagnols ont réclamé à corps et à cris une autre occasion de s’affronter, et ils ont été entendus.

Alors que le Grand Prix Explorer venait tout juste de fermer ses portes, laissant les streamers, youtubeurs et les internautes redescendre petit à petit de leur nuage, Amine a décidé d’en remettre une couche en annonçant une compétition qui elle aussi devrait marquer l’histoire.

Le 10 octobre, Amine a levé le voile sur Twitter sur une future compétition d’anthologie. Le 19 novembre 2022 des streamers français et espagnols s’affronteront “dans un stade de 20 000 places”.

Pour l’heure on ignore quels seront les streamers qui composeront les 2 équipes en dehors d’Amine et de DJMariio. Amine a indiqué que la date d’ouverture de la billetterie, l’annonce du preshow ainsi que de la liste des joueurs, coachs et commentateurs seront communiqués prochainement.

Sans surprise cette annonce a mis le feu à Twitter. En moins de 24 heures le tweet d’Amine a récolté plus de 102 000 likes et plus de 18 000 RT. De nombreux streamers ont manifesté leur envie de participer à cette rencontre sans précédent, tandis que les internautes se réjouissent d’avance à l’idée d’y assister.

Néanmoins, avec seulement 20 000 places de disponibles, dès l’ouverture de la billetterie les places devraient partir comme des petits pains. Il faudra être au taquet pour décrocher ce précieux sésame.