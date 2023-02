Amouranth se confie sur ses objectifs de carrière

Lors d’un échange avec xQc, Amouranth a dévoilé où elle aimerait que sa carrière dans l’industrie du streaming la mène.

Avec plus de 6,2 millions d’adeptes sur sa chaîne, Amouranth est de loin l’une des streameuses les plus en vogue sur Twitch. Néanmoins, ce ne sont pas ses lives sur la plateforme de streaming d’Amazon qui lui rapportent le plus d’argent.

La jeune femme ne s’en est jamais caché, c’est de loin ses publications sur OnlyFans qui sont les plus lucratives. , avait-elle expliqué par le passé.

Un joli pactole qu’elle a cherché à investir au cours des derniers mois dans différents secteurs.Tour à tour, elle a acheté une station-service et une supérette, mais elle a surtout considérablement enrichi son portefeuille d’actions avec notamment des actions Activision Blizzard, Amazon et Google.

Alors que de nombreux internautes se sont interrogés quant au prochain tournant de carrière de la jeune femme, lors d’un live avec xQc la jeune femme s’est confiée sur les projets futurs qu’elle comptait mener à bien grâce aux investissement qu’elle a accompli jusqu’à présent.

Amouranth pense à l’après

xQc a commencé par lui demander ce vers quoi tendait son succès. “Tout cela va quelque part, n’est-ce pas ?” a-t-il demandé, “Comme vers quelque chose. N’y a-t-il pas un objectif pour tout cela ?”

En réponse, Amouranth a révélé qu’elle était impatiente d’utiliser sa chaîne pour sensibiliser les internautes sur le bien être animal et de créer un refuge pour animaux.

“Oui, j’ai une vision”, a-t-elle déclaré. “Je veux utiliser mon stream pour éduquer les gens sur les animaux. Et je veux sauver des chiens et des chevaux. Je veux avoir mon propre sanctuaire ou travailler dans un sanctuaire existant et le soutenir avec des dons importants. Le financer et aider à sauver plus d’animaux”.

Elle poursuit : “Je veux aussi avoir mon propre empire séparé et avec un peu de chance avoir mon propre ranch dans lequel les gens pourraient séjourner pour expérimenter le style de vie du ranch. Comme passer du temps avec les animaux. Utiliser cette propriété pour aider à sauver les chevaux.”

Au vu des derniers investissemnts de la jeune femme,, il semble que cet objectid devrait être réalisable dans un avenir proche.