Qu’est-ce que Chained Together, le nouveau jeu coopératif qui a pris d’assaut Twitch

Un tout nouveau jeu coop, Chained Together, fait sensation sur Twitch. Voici tout ce que nous savons sur ce nouveau titre.

Chained Together est sorti sur Steam le 19 juin 2024. Ce nouveau titre teste la capacité des joueurs à travailler ensemble avec une grande particularité : les joueurs sont enchaînés les uns aux autres et leurs mouvements sont limités.

Dès son lancement, le titre a attiré l’attention et s’annonce comme un nouveau jeu incontournable pour les streamers.

Mais qu’est-ce que Chained Together et pourquoi fait-il déjà sensation sur les plateformes de streaming comme Twitch ? Continuez à lire pour connaitre tous les détails.

Qu’est-ce que Chained Together ? Explication du nouveau jeu coopératif

Annoncé pour la première fois en 2023, les développeurs indépendants d’Anegar Games ont enfin sorti Chained Together sur Steam, un jeu de plateforme 3D qui fait déjà des vagues en ligne.

Chained Together demande aux joueurs de traverser divers lieux, tout en étant reliés les uns aux autres, ce qui limite grandement les mouvements et rend la communication cruciale pour réussir.

C’est essentiellement une version coopérative du jeu Only Up, mais au lieu de grimper seul avec vos amis, vous êtes littéralement enchaînés les uns aux autres et contraints de travailler ensemble.

Bien qu’on puisse jouer à Chained Together en solo, le combat et les défis du jeu se prêtent à une aventure avec un ou deux amis, le but étant de s’échapper de l’Enfer en grimpant le plus haut possible.

Dis comme ça, ça parait simple, non ? Cependant, le jeu fait tout son possible pour vous empêcher de grimper.

Chained Together est en train de devenir un incontournable sur Twitch

Dans le monde du streaming, les jeux coopératifs comme Among Us et Content Warning ont démontré leur capacité à attirer de vastes audiences, principalement en raison du chaos amusant qui émerge lorsque les créateurs de contenu collaborent. Désormais, Chained Together peut être ajouté à cette liste.

Bien que Chained Together soit sorti seulement le 19 juin, des streamers sur Twitch se sont déjà emparés du titre. Des personnalités comme DisguisedToast et LilyPichu ont déjà joué en direct à ce nouveau jeu coopératif. Atteignant des centaines de milliers de spectateurs simultanés quelques heures après sa sortie, le jeu prouve déjà qu’il est un immense succès.

Il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Chained Together sur Twitch pour regarder une grande variété de streamers tenter de sortir des profondeurs de l’enfer et conquérir les plateformes, soit avec des amis, soit en solo. A vous de jouer !

