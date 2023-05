Amouranth lance sa propre IA pour “satisfaire les besoins de ses fans”

La célèbre streameuse Twitch et créatrice de contenu sur OnlyFans, Amouranth, a récemment lancé sa propre IA permettant à ses fans de “discuter” avec elle à tout moment.

L’IA est devenue un sujet brûlant sur internet, avec des programmes comme ChatGPT qui ont déclenché une vaste conversation sur l’éthique et l’utilisation de l’intelligence artificielle au travail et dans la vie quotidienne.

Et si de plus en plus d’entreprises commencent donc à lancer leurs propres projets d’IA, la star de Twitch, Amouranth a récemment surpris tout le monde en annonçant le lancement de son IA qui a pour but de “satisfaire les besoins des fans”.

Amouranth lance sa propre IA

Kaitlyn ‘Amouranth’ Siragusa est l’une des femmes les plus suivies sur Twitch et une véritable magnat des affaires, possédant une variété d’entreprises en plus d’un empire énormément rentable sur OnlyFans.

Et dans le but de faire grandir encore un peu plus cet empire, elle a récemment lancé son application IA appelée ‘AI Amouranth’, que les fans peuvent utiliser pour poser n’importe quel type de questions. Il comprend également des réponses vocales.

FOREVER VOICES / AMOURANTH Un exemple des capacités de conversation de l’IA d’Amouranth.

“Avec AI Amouranth, les fans recevront des réponses vocales instantanées à toute question brûlante qu’ils pourraient avoir”, lit-on dans un communiqué de presse. “Que ce soit une curiosité passagère ou un désir profond, l’IA d’Amouranth sera là pour apporter son aide“.

“L’expérience vocale étonnamment réaliste brouille les lignes entre la réalité et l’interaction virtuelle, créant une connexion indiscernable avec la célèbre célébrité“.

Amouranth elle-même révèle être extrêmement excitée par ce projet, déclarant : “J’aime prendre des risques et repousser les limites. Avant tout, je donne la priorité à ma présence pour mon incroyable public. AI Amouranth est conçue pour satisfaire les besoins de chaque fan, assurant une expérience inoubliable et globale”.

AI Amouranth sera lancée dans le cadre de la plateforme IA Forever Voices, qui permet aux utilisateurs de parler à des chat-bots modélisés d’après diverses célébrités. L’IA sera lancée tard dans la soirée du vendredi 19 mai.