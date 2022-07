Kameto, nominé pour la récompense du streamer de l’année aux Esports Awards

À l’occasion de la cérémonie des Esports Awards qui va se dérouler à la fin de l’année, Kameto a été nominé pour la récompense du streamer de l’année. Alors, à vos votes !

Chaque année, la cérémonie des Esports Awards réunit de nombreuses personnalités des jeux vidéo et de l’esport afin de remettre des prix qui récompensent à la fois les joueurs, les jeux et les institutions de l’esport.

Et à l’occasion de l’édition 2022 qui va se tenir le 13 décembre au Resorts World Las Vegas, les premiers nominés de certaines catégories ont déjà été révélés, et parmi eux, nous pouvons retrouver Kameto.

Nominé pour la première fois pour la récompense du streamer de l’année, Kameto est opposé à de nombreuses autres personnalités influentes du streaming.

Your finalist @Kammeto is up for Streamer of the Year. But are you going to vote for him?

— Esports Awards (@esportsawards) July 3, 2022