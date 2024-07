Livestream de Diablo 4 Saison 5 : où et comment regarder la diffusion en direct

Les développeurs ont programmé le prochain livestream de la Saison 5 de Diablo 4 ; la diffusion fournira un aperçu de tous les changements post-RPT.

Prévue pour une sortie le mardi 6 août, la Saison 5 : Return to Hell de Diablo 4 est imminente.

La prochaine mise à jour saisonnière introduira un nouveau mode endgame, les Hordes Infernales, une nouvelle série d’uniques et d’aspects légendaires, ainsi que de nombreux changements de gameplay pour les cinq classes de personnages, comme annoncé par une partie des notes de patch de la Saison 5.

Fin juin, Blizzard a une nouvelle fois mis en place un Royaume de Test Public pour recueillir les retours des utilisateurs sur la mise à jour à venir. Les joueurs peuvent s’attendre à recevoir encore plus de détails lors du livestream de présentation de la saison.

Voici donc toutes les informations pour ne pas manquer ce live sur la Saison 5 de Diablo 4.

Blizzard

Le directeur du développement communautaire mondial Adam Fletcher a annoncé que la diffusion de la Saison 5 est prévue pour le jeudi 1ᵉʳ août.

Fletcher n’a pas partagé d’heure précise, mais Blizzard commence généralement ses streams Diablo 4 aux alentours de 21h (heure de Paris).

Ceux qui souhaitent regarder le stream en direct peuvent le faire via les chaînes officielles Twitch et YouTube de Diablo 4.

À quoi s’attendre lors du livestream de la Saison 5

Selon Adam Fletcher, le Community Manager Marcus Kretz animera la diffusion du 1ᵉʳ août, couvrant tous les changements post-RPT prévus par les développeurs de Blizzard pour la Saison 5 de Diablo 4.

Le stream pourrait également répondre à certaines questions persistantes sur le tout nouveau mode Hordes Infernales, les nombreuses refontes d’objets, et plus encore.

La durée de la Saison 5 sera certainement évoquée : en effet, cette cinquième saison sera plus courte que d’habitude, se terminant le 8 octobre pour laisser place aux lancements simultanés de la Saison 6 et du DLC très attendu Vessel of Hatred. On sait très peu de choses sur ce que la Saison 6 comportera.

Pour plus d’informations sur les futures sorties de contenu de Diablo 4, consultez les détails sur la nouvelle classe Sacresprit et découvrez tout ce que nous savons sur l’extension Vessel of Hatred.