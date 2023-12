Ce streamer de Pokémon Go fait une demande très spéciale et les fans le suivent

Un célèbre streamer de Pokémon Go a pris la parole sur Twitter pour partager ses pensées, commentant ce qu’il décrit comme des changements “médiocres” apportés à Pokémon Go au cours de la dernière année.

S’il y a une chose que les fans de Pokémon Go adorent, c’est se plaindre de Pokémon Go. Cependant, bien que certaines questions puissent être considérées comme des soucis mineurs, il semble que certains fans soient de plus en plus déçus par certaines des récompenses les plus récentes.

Niantic a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les Routes et Party Play à Pokémon Go au cours des derniers mois, et bien que beaucoup apprécient ces nouveautés, certains fans regrettent toujours les changements apportés aux raids à distance de Pokémon Go.

À l’origine, Pokémon Go a ajouté les raids à distance pour aider les joueurs à profiter du jeu pendant la pandémie, mais cette fonctionnalité a également grandement bénéficié aux joueurs handicapés et à ceux se trouvant dans des endroits isolés ou ruraux qui avaient du mal à trouver des partenaires de raid en personne.

Cependant, Niantic a finalement décidé de restreindre cette fonctionnalité, limitant le nombre de raids à distance à cinq par jour pour tous les joueurs et augmentant considérablement le prix des passes de raid à distance. Beaucoup de fans s’étaient plaints à l’époque, en vain, mais une vidéo récente du streamer FleeceKing revient sur le sujet.

FleeceKing publie une vidéo critiquant les “mauvaises” récompenses de Pokémon Go

Dans une vidéo partagée sur Twitter, le populaire streamer de Pokémon Go (et le premier joueur de Pokémon Go à atteindre le niveau 50) FleeceKing passe dix minutes à aborder les changements récents apportés à Sur les Routes, les récompenses de Party Play, et à décrire comment les changements apportés aux passes de raid à distance affectent toujours la communauté.

C’est une vidéo passionnée et de nombreux autres utilisateurs ajoutent leurs opinions en dessous. Un utilisateur nommé FlareBlaze ajoute : “Je suis à 100 % d’accord avec toi. Mateo était dans l’affiche du 6e anniversaire qui était l’année dernière. Attendre si longtemps pour qu’il débute et pour qu’il se contente de ‘échanger au hasard’ des cadeaux est très décevant.”

Pendant ce temps, Joe Merrick de Serebii commente : “L’augmentation considérable des billets payants est probablement la chose la plus flagrante qu’ils ont faite cette année pour contrer leur perte de revenus.”

Enfin, un joueur de Pokémon Go appelé Purple Feebas ajoute : “Essayer de jouer au jeu semble parfois si difficile… mais j’aime vraiment ce jeu et c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à en parler.”

Alors qu’il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux Pokémon constamment ajoutés à Pokémon Go, il semble que la communauté soit toujours mécontente des restrictions imposées aux raids à distance, en particulier les joueurs handicapés et ruraux qui pouvaient auparavant profiter davantage du jeu.