Diablo 4 va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Vous vous demandez si Diablo 4 arrivera sur Nintendo Switch ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’éventuel portage du Hack’nSlash de Blizzard.

Diablo 4 était l’un des jeux les plus attendus de 2023, et des fans du monde entier ont une nouvelle fois plongé dans la noirceur de Sanctuaire. Depuis le 6 juin 2023, le jeu est officiellement sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Cependant, de nombreux fans de Nintendo se demandent déjà si Diablo 4 arrivera sur Switch. Après tout, pouvoir emporter le monde de Sanctuaire dans les transports ou sous la couette a de quoi faire rêver. De plus, Diablo 3 a connu une véritable renaissance sur la Switch, expliquant aussi pourquoi les fans de Nintendo s’attendent à ce que la suite bénéficie du même traitement.

Voici tout ce que nous savons actuellement sur une éventuelle arrivée de Diablo 4 sur Nintendo Switch.

Blizzard Entertainment

Non, Blizzard n’a pour l’instant révélé aucune information sur une potentielle sortie de Diablo 4 sur Switch.

Les aficionados du Hack’n’Slash devront donc se contenter des plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbos Series X|S pour l’instant.

Bien que nous n’ayons eu droit à aucune annonce concernant cette hypothéthique sortie sur Switch, il est important de noter que Diablo 2 et Diablo 3 ont déjà été publiés sur la console portable de Nintendo.

Cela ne confirme pas exactement que Diablo 4 arrivera sur Switch à l’avenir, mais il y a un peu d’espoir. Cependant, Diablo 4 offre des graphismes nettement plus poussés que ses prédecesseurs. Si le titre de Blizzard ne fait pas non plus dans l’hyper réalisme, l’on est en droit de se demander si la Nintendo Switch serait capable de faire tourner la bête, et dans quelles conditions.

